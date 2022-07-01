На развалинах нашей Единой энергосистемы цветет колониальная эксплуатация

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может заместить Евросоюзу часть поставок российского газа за счет своего электричества. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Слава богу, я уж думал, что по рецепту Владимира Войновича из романа "Москва-2042" - пердеть в трубу всем народом. После сала с чесноком много напердеть можно.

А оказывается, украинская энергосистема ранее перешла на синхронную работу с европейской континентальной сетью ENTSO-E и стала частью европейского энергетического пространства. Это, конечно, большой привет Чубайсу, разрушившему Единую энергосистему - мы свою ломаем, а в Европе создают. И во многом на обломках советской Единой энергосистемы СЭВ.

Вечером 30 июня Зеленский сообщил, что Украина сделала еще один шаг по сближению с ЕС, запустив экспорт электричества в Румынию. До этого страна уже поставляла электричество в Польшу. Ну все понятно, да? Не в ЕС, а с бывшими странами СЭВ. Который наши демократы с визгом рабости разрушили в начале 90-х.

Правда, половина украинского электричества производится на АЭС, и как это сопоставляется с доктриной ЕС о переходе на "зеленую энергетику"? Или когда речь об ограблении колоний, европейские принципы отходят на третий план?

Украина много лет страдает от энергодефицита, откуда и старые конфликты вокруг транзита российского газа. А теперь, надо понимать, по случаю военных действий промышленности Украины полный кирдык и можно предназначенную для нее электроэнергию продавать белым хозяевам?

Ну что, перемога.

Анатолий Баранов