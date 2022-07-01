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Московский листок

На развалинах нашей Единой энергосистемы цветет колониальная эксплуатация

Опубликовано 01.07.2022 в разделе комментариев 0

экономика либералы
На развалинах нашей Единой энергосистемы цветет колониальная эксплуатация

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может заместить Евросоюзу часть поставок российского газа за счет своего электричества. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Слава богу, я уж думал, что по рецепту Владимира Войновича из романа "Москва-2042" - пердеть в трубу всем народом. После сала с чесноком много напердеть можно.

А оказывается, украинская энергосистема ранее перешла на синхронную работу с европейской континентальной сетью ENTSO-E и стала частью европейского энергетического пространства. Это, конечно, большой привет Чубайсу, разрушившему Единую энергосистему - мы свою ломаем, а в Европе создают. И во многом на обломках советской Единой энергосистемы СЭВ.

Вечером 30 июня Зеленский сообщил, что Украина сделала еще один шаг по сближению с ЕС, запустив экспорт электричества в Румынию. До этого страна уже поставляла электричество в Польшу. Ну все понятно, да? Не в ЕС, а с бывшими странами СЭВ. Который наши демократы с визгом рабости разрушили в начале 90-х.

Правда, половина украинского электричества производится на АЭС, и как это сопоставляется с доктриной ЕС о переходе на "зеленую энергетику"? Или когда речь об ограблении колоний, европейские принципы отходят на третий план?

Украина много лет страдает от энергодефицита, откуда и старые конфликты вокруг транзита российского газа. А теперь, надо понимать, по случаю военных действий промышленности Украины полный кирдык и можно предназначенную для нее электроэнергию продавать белым хозяевам?

Ну что, перемога.

Анатолий Баранов



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