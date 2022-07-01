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Московский листок

Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест

Опубликовано 01.07.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он обвиняется в мошенничестве на 21 миллион рублей.

Показания на Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, содержащаяся под стражей по делу о хищениях.

Следствие провело очную ставку между ними, в ходе которой ректор отверг обвинения. На суде он рассказал о своих научных достижениях, безупречной репутации и наличии ряда заболеваний. В свою очередь следователь настаивал на помещении обвиняемого под домашний арест в качестве меры, единственно способной обеспечить интересы правосудия и не позволить ему скрыться или оказать давление на свидетелей.

Ректор проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, арестованной в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам этого дела вменяют хищение средств, которые были выделены в рамках реализации проекта "Учитель года" по нацпроекту "Образование". Владимир Мау же обвиняется в хищении средств возглавляемого им вуза. Как заявила защита ректора, следствие вменяет ему фиктивное трудоустройство фигурантов дела Раковой.

Если честно, суммы мелкие, явно не соответствующие масштабам деятельности Владимира Мау, а фиктивное трудоустройство - это вообще не хищение. Ну попросила замминистра устроить на работу нужных людей - как откажешь?

Подоплека, видимо, глубже. Скорее всего, на вкусные места руководителей крупных вузов есть более молодые претенденты. Насколько они своими научными и организаторскими свершениями соответствуют будущим занимаемым должностям?

А кого это волнует сегодня?

Как не волнует и способ решения кадровых вопросов через тюрьму.

А.Б. 



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