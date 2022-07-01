Авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу

Впервые с начала действия санкций два российских перевозчика обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям.

S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, все они хранятся в Шереметьево.

Заявления были поданы в Минтранс в апреле и мае, но министерство до сих пор не ответило. Эксперты говорят, что смысла оставлять эти самолеты в РФ нет.

Вы знаете, их и ввозить в РФ не имело смысла - этим было убито отечественное авиастроение. Ведь по-любому подержанный лизинговый "Боинг" обходится на порядок дешевле, чем новый отечественный самолет. И этим авиационным секонд-хендом мы свое авиастроение и погубили.

А сейчас вдруг выясняется, что импортное говно больше нельзя эксплуатировать, а произвести своего уже ни времени, ни сил, ни ресурсов.

И как жить стране?

Но ведь это делали не какие-то отдельные злодеи - на это добро было дано с самого верхнего руководства страны, не исключая президента Путина. И с кого теперь спрашивать?

А.Б.