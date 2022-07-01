Старый способ решения кадровых вопросов через тюрьму #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Путин назвал главный пункт мировой повестки для человечества https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Мы что, уходим с Дальнего Востока? https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Украина может заместить Евросоюзу часть поставок российского газа https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест https://forum-msk.org/material/news/1...



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