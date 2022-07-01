Общественный деятель и "просто исполняющие приказы...

Близится осенний избирательный сезон в Москве. Александр Краснов, пенсионер, политик, и его коллега Нодари Хананашвили обсуждают дела муниципально-выборные. Первой проблемой гость Александра Краснова назвал наступление власти на право быть избранным.

В этой связи сам он с лёгкостью необыкновенной попал под «распространение экстремистских материалов». В их число на этот раз угодило фейсбучное изображение пасхального яйца, напомнившего профессиональным бдительным о чём-то таком… явно навальном. Готовит «контора» что-то для РПЦ или нет, но исключительную исполнительность и в этом деле показать, по словам Нодари Хананашвили, успела.

И о многих других (а-ля «телефон из цельного куска мрамора» от старика Хоттабыча), в «жизни» страны, случаях несоответствия между формой явления – и полным отсутствием содержания, этой формой предполагаемого… Но вот если вы проехали зайцем в автобусе – прощайтесь с пассивным избирательным правом, административный правонарушитель!

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