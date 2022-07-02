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Московский листок

Битва за борщ

Опубликовано 02.07.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Битва за борщ

Россия выдает желаемое за действительное, называя борщ российским, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Ранее Ростуризм и Google запустили проект-энциклопедию "Раскуси Россию", где борщ причислен к российским блюдам.

"Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет", — написал он в Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее Министерство культуры и информационной политики представило "культуру приготовления украинского борща" на рассмотрение как нематериальное наследие ЮНЕСКО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите.

"Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

***

Это хорошо, что российско-украинский конфликт начинает обрастать анекдотами. Смеяться друг над другом всяко лучше, чем ненавидеть.

И правда, чей борщ?

Про щи (шти) или уху (юшку) более-менее понятно, а откуда вообще взялось слово "борщ"?

Входит он в русскую, украинскую, белорусскую, румынскую, литовскую, польскую, молдавскую и даже венгерскую кухни. Известен давным-давно, и то, чтоь письменное упоминание 500 лет назад относит его к русской кухне, конечно, ничего не доказывает.

Чье слово?

Ну не русское точно. И не украинское. Википедия приводят такое неубедительное объяснение: "По-видимому, распространённое мнение о том, что «бърщь» является старославянским названием свёклы, следует отнести к народной этимологии: это значение не зафиксировано в словарях древних славянских наречий, однако на украинский язык свёкла (от др.-греч. σεῦκλον) переводится как буряк.

У меня, к примеру, есть ощущение, что борщ - очень древнее блюдо, унаследованное от тех народов, которые жили на Русской равнине до того, как появились тут такие народы, как русские или украинцы.

Борщ напрямую связан со свеклой. Свекла появилась у нас из Средиземноморья, по всей вероятности с греками-колонистами, и название ее греческое. Тут сомнений нет. Античные греки появились у нас где-то в 7 веке до нашей эры и к 5 веку от Рождества Христова практически все повывелись - понтийские греки потомки гораздо более поздней греческой диаспоры.

Вот это и есть примерные рамки появления борща как блюда из заморского деликатеса - свеклы. Разные свекольные супы, горячие и холодные - это основное применение этого овоща, а печеная, вареная, маринованная свекла куда реже используется в кулинарии.

Кто первый сварил суп из свеклы? Надо полагать, греки. 

Кстати, благодаря красному цвету, он мог иметь и ритуальное значение, когда с внедрением христианства кровавые жертвы стали уже не в чести - либо у эллинов и византийцев, либо у соседствовавших с ними германцев - готов, герулов, гепидов. 

Что мы знаем о языках гепидов или герулов? Или о языках живших чуть северней берендеев, меланхленов или северов? Или о буртасах, от которых не осталось ни слова, кроме названия? И племен, не оставивших нам даже своего имени?

И где в те времена были славяне, не говоря уже об украинцах и русских...

А вот популярность борща у южных славянских народов объясняется наличием в нем свиного сала. Вот что писал в конце XVI века Флетчер: «русские, смежные с ними (привыкнув к ежегодным их нападениям в летнее время), держат у себя очень мало скота, кроме свиней, которых татары не трогают и не угоняют, потому что они одной религии с турками и не употребляют в пищу свиного мяса».

Все средневековье немцы, французы, испанцы оспаривали друг у друга наследие Римской империи.

В 21-м веке русские и украинцы оспаривают друг у друга борщ, унаследованный бог знает от кого...

Анатолий Баранов



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