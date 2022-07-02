Вопрос "Чей Крым?" работает, как святая вода

Вчера сыну позвонили из «службы безопасности банка». Милый женский голос назвал по имени-отчеству, сказал, что в Новосибирске от его имени берут кредит.

Мы недавно смеялись, что в Днепропетровске наступило послабление, и «службы безопасности банков» опять взялись за старое.

И сын так сходу спросил: «Чей Крым?».

Девушка мялась и хмыкала, говорила, что Крым принадлежит крымчанам, но, видно, украинское воспитание и ведущаяся аудиозапись не давали ей выдавить ожидаемое.

Она раздраженно сказала: «Все понятно!», а потом, подумав вежливо добавила: «А Крым все-таки украинский».

Очевидное-невероятное! Сама призналась в том, что мошенники работают с украинской территории. Но вопрос хорош!

Всем рекомендую.. Работает.