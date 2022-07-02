Вопрос "Чей Крым?" работает, как святая вода

Вчера сыну позвонили из «службы безопасности банка». Милый женский голос назвал по имени-отчеству, сказал, что в Новосибирске от его имени берут кредит.
Мы недавно смеялись, что в Днепропетровске наступило послабление, и «службы безопасности банков» опять взялись за старое.
И сын так сходу спросил: «Чей Крым?».
Девушка мялась и хмыкала, говорила, что Крым принадлежит крымчанам, но, видно, украинское воспитание и ведущаяся аудиозапись не давали ей выдавить ожидаемое.
Она раздраженно сказала: «Все понятно!», а потом, подумав вежливо добавила: «А Крым все-таки украинский».
Очевидное-невероятное! Сама призналась в том, что мошенники работают с украинской территории. Но вопрос хорош!
Всем рекомендую.. Работает.
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Мыкола написал 02.07.2022 01:26
Мошенник на мошеннике и мощенником погоняем.
Хотя в принципе ничего нового,оттуда и до спецоперации названивала всякая шваль от лица якобы "служб безопасности" банков.
А по днепропетровским объектам ВСУ нужно бы конечно вдарить,а то совсем уже обнаглели.