Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сегодня, кстати, международный день Днепра

Опубликовано 02.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война вода киев
Сегодня, кстати, международный день Днепра

Днепр – четвертая по длине река Европы (после Волги, Дуная и Урала). Ее длина – 2201 км. Она начинается возле деревни Бочарово Сычевского района Смоленской области в России. Впадает в Днепровско-Бугский лиман Черного моря на Украине.

До постройки каскада водохранилищ Днепр имел длину 2285 км, но сейчас его длина составляет 2201 км, из которых 595 км — в пределах Белоруссии, 485 км — в пределах России и 981 км — в пределах Украины.

Днепр - основная водная артерия Украины, что обеспечивает водой практически две трети всего ее населения - около 30 млн украинцев. 80% всех водных ресурсов Украины - это Днепр.

Интересно, а если бы, по примеру Украины, перекрывшей Северокрымский канал, Россия и Белоруссия перенаправили воды Днепра куда-нибудь в бассейн Дона?

Может, и не потребовалось бы штурмовать Мариуполь 3 месяца...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы спецоперацию на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрьму
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрь...
01.07.2022
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы"
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы...
01.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
И пленум не поможет вернуть социализм (0)
В России выявили более 3,5 тысяч необорудованных пляжей (0)
Пивной фонтан открыли на центральной площади Вены (0)
В ДНР заявили о 43 обстрелах со стороны украинских войск за сутки (0)
Сегодня, кстати, международный день Днепра (0)
Вопрос "Чей Крым?" работает, как святая вода (10)
Битва за борщ (7)
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы" (0)
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрьму (0)
Авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нормализация правовой системы категорически необходима
Дарья Митина Дарья Митина: Вот и проверим
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок аки Брежнев
Михаил Делягин Михаил Делягин: Чиновники на Харлеях: сколько это будет продолжаться?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: На чью сторону станет Лукашенко в последний момент?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss