Сегодня, кстати, международный день Днепра

Днепр – четвертая по длине река Европы (после Волги, Дуная и Урала). Ее длина – 2201 км. Она начинается возле деревни Бочарово Сычевского района Смоленской области в России. Впадает в Днепровско-Бугский лиман Черного моря на Украине.

До постройки каскада водохранилищ Днепр имел длину 2285 км, но сейчас его длина составляет 2201 км, из которых 595 км — в пределах Белоруссии, 485 км — в пределах России и 981 км — в пределах Украины.

Днепр - основная водная артерия Украины, что обеспечивает водой практически две трети всего ее населения - около 30 млн украинцев. 80% всех водных ресурсов Украины - это Днепр.

Интересно, а если бы, по примеру Украины, перекрывшей Северокрымский канал, Россия и Белоруссия перенаправили воды Днепра куда-нибудь в бассейн Дона?

Может, и не потребовалось бы штурмовать Мариуполь 3 месяца...

А.Б.