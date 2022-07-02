Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 327 единиц боеприпасов, два человека погибли, 20 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Ясиноватой, в том числе 12 с ранее освобожденной территории - Евгеновки.

Совершенно очевидно, что до начала спецоперации территория ДНР не подвергалась обстрелам такой интенсивности. Несмотря на заявленные успехи, небывалые со времен Потемкина и Суворова-Рымникского.

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», — заявил не так давно Путин...

А.Б.