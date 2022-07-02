Пивной фонтан открыли на центральной площади Вены

Так австрийская Партия пива выполнила свое предвыборное обещание, пишет Kleine Zeitung.
Пару лет назад данная партия была избрана в окружной совет 11-го округа города. Перед этим она дала такое громкое предвыборное обещание.
Отмечается, что у сооружения есть четыре крана, а вот постоянного места расположения по бюрократическим причинам не будет. Это мобильный фонтан, который лидер партии Доминик Влазны намерен брать с собой на различные мероприятия.
Это потрясающая история!
Нет, не тем, что будет пивной фонтан - бывают фонтаны и винные.
Невероятно то, что, оказывается, бывают партии, которые исполняют свои предвыборные обещания!
А.Б.
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