Пивной фонтан открыли на центральной площади Вены

Так австрийская Партия пива выполнила свое предвыборное обещание, пишет Kleine Zeitung.

Пару лет назад данная партия была избрана в окружной совет 11-го округа города. Перед этим она дала такое громкое предвыборное обещание.

Отмечается, что у сооружения есть четыре крана, а вот постоянного места расположения по бюрократическим причинам не будет. Это мобильный фонтан, который лидер партии Доминик Влазны намерен брать с собой на различные мероприятия.

Это потрясающая история!

Нет, не тем, что будет пивной фонтан - бывают фонтаны и винные.

Невероятно то, что, оказывается, бывают партии, которые исполняют свои предвыборные обещания!

А.Б.