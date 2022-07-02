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Московский листок

В России выявили более 3,5 тысяч необорудованных пляжей

Опубликовано 02.07.2022 в разделе комментариев 0

В России выявили более 3,5 тысяч необорудованных пляжей

В России на сегодняшний день из более чем 3,6 тысячи пляжей открыто почти три тысячи. При этом, с начала купального сезона выявлено более 3,5 тысяч необорудованных мест массового отдыха у водоемов", - сообщили в МЧС.

По данным МЧС, большинство людей гибнет в необорудованных местах отдыха у воды, также причиной смерти часто становятся неумение хорошо плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение и опьянение.

Интересно, а когда МЧС вообще еще не было, то причины утопления были другими?

И почему нельзя купаться на естественном пляже, не оборудованном спасателем, не умеющим норомально плавать, и буйками, за которые вообще невозможно не заплыть?

Почему не научить всех детей поголовно плавать и не запретить бухать на пляже столь же строго, как и ездить за рулем?

На самом деле все очень просто: не сдал экзамен по плаванию - не получил сертификат, и при попытке залезть в воду будешь оштрафован. Лезешь в воду пьяным - лишаешься сертификата и получаешь не только штраф, но и 15 суток.

А оборудовать все места для купания, все природные пляжи в нашей стране просто невозможно - большая она очень.

Анатолий Баранов



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