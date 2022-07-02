И пленум не поможет вернуть социализм

Второго июля в Подмосковье прошёл очередной пленум ЦК КПРФ на котором выступил лидер партии Геннадий Андреевич под рубрикой "Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм".

Приведу первую фразу докладчика и образованному человеку можно дальше не читать. "Уважаемые участники пленума! Ход событий развёртывается стремительно и грозно. Но на пути коммунистов нет таких преград, которые застали бы нас врасплох и обезоружили". По мнению Г.Зюганова с 2016 по 2021 год в России закрыто 1,8 миллионов предприятий. Рабочие выброшены на улицу, резко подскочила безработица и нищета. Выходит, что это коммунистов не волнует. Президент на форуме заявил, что оценкой деятельности власти является борьба с безработицей и нищетой. Много в докладах Зюганова есть нестыковок или даже противоречий, но он этого не замечает как и президент, который может не знать, а Геннадий Андреевич знает, но говорит то, что ему нравится. какие могут быть для коммунистов Зюганова преграды? Им доступно всё, что необходимо для богатой жизни.

"На съездах и пленумах ЦК мы предупреждали власть и общество о всё более серьёзных опасностях". А кого конкретно от власти вы предупреждали? И как предупреждали общество. Например, я и мои земляки не слыхали предупреждение Зюганова и главное о чём он предупреждал? Очевидно он считает обязанностями фракции КПРФ в думе предупредить власть и общество. И как власть и общество отреагировало на предупреждения?

"Многие годы мы настойчиво требуем смены курса, победы над бедностью, преодоления социального раскола". От кого вы требуете? Курс может изменить только президент или народ. Однажды, выступая в присутствии президента, Зюганов сказал, что он полностью поддерживает все начинания президента. И где Зюганов видел, чтобы по требованию коммунистов в государстве произошла смена курса? История ещё такого не знает, если не считать смену курса в СССР с его ликвидацией. Бывшие коммунисты ликвидировали строй и разрушили великое государство. Одним словом предатели, но и нынешние коммунисты кроме говорильни ничего не сделали и не делают для смены курса, наоборот иногда лидер своим товарищам ставит палки в колёса, запрещает выходить на митинги.

В июне прошлого года, говорит лидер КПРФ, мы опубликовали открытое письмо к президенту страны под заголовком: "Выполнить волю народа - сменить курс". Когда Г.Зюганов слышал народ и откуда он знает, что требует народ? Никто ему не давал права выступать от имени народа. Своё право он определяет по результатам голосования. На последних выборах в думу КПРФ получила 42 мандата и для сравнения " ЕР" -324 мандата. Так что выступать от имени всего народа Геннадий Андреевич не имеет права. Он должен встречаться с народом после выборов и вообще хотя бы раз в месяц или квартал. Он ведь никогда не встречается с гражданами России с глазу на глаз. Он народ боится. И не может правдиво оценить голоса за партию на выборах. Многие граждане страны, в том числе и автор, привыкли и считают своим гражданским долгом ходить на выборы. Не буду же я и такие как я голосовать за партию власти или за партию ЛДПР. Голосуем за коммунистов по привычке, больше не за кого.

Характеризует государственный переворот в 2014 году на Украине, но не анализирует переворот вооружённый в СССР. Почему бандеровцы на Украине захватили власть? Потому что в России пришли к власти либералы и им всё равно кто будет управлять Украиной. Они не думали, что бандеровцы с нацистами совместно могут организовать даже военные действия против России. Надеялись на результаты Второй мировой войны, но ошиблись, что и привело к нынешней войне. При этом в России есть не только коммунисты, а и целая партия, которая где - то что - то делает или не делает, но её не слышно и не видно за исключением выступлений в Парламенте или через газету.

Если бы коммунисты сохранили Союз то не было бы переворота и на Украине и не только. С девяностого года изменился весь мир и не в польз России. За что Россия на Украине теряет самое здоровое поколение? Советский Союз потерял 27 миллионов человек в Отечественной войне. Но после рождаемость была в два раза выше смертности народонаселение росло. А что сейчас? Каково будущее России?

Геннадий Андреевич хорошо отзывается о Китае. "Торгово - экономические отношения с КНР способствуют провалу попыток тотального бойкота нашей страны". Но ведь Китай принял все санкции против России и покупает наше сырьё по самым низким ценам. Можно даже сказать, что на наше сырьё Китай устанавливает цены. Зюганову не надо характеризовать Китай, США, Европейский союз, НАТО, надо все силы бросить на развитие экономики и установления социализма, а для этого он должен жить среди народа и говорить с ним.

Доклад Зюганова на пленуме занял четыре газетных страницы, но он нигде не упомянул Н.Платошкина, зато несколько раз своих друзей Грудинина, Левченко, Кашина и многих других. Что они сделали для страны и народа? Созданный штаб протестных действий кроме цветочков больше ничем не занимается.

По мнению Геннадия Андреевича государства Азии и Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока ждут победы России над бандеровцами на Украине. А зачем сдали СССР? Не сдали бы не было бы нынешней Украины. Никто из коммунистов даже пальцем не пошевелил, чтобы арестовать Горбачёва с Яковлевым и Ельцина Один беспартийный генерал Лев Рохлин реально занимался восстановлением Союза. Однако власть не могла допустить возврата и предательски уничтожили боевого генерала. Даже после убийства коммунисты в том числе и Зюганов сделали вид, что не знают ни о каком убийстве. В тот период в России почти ежедневно совершались убийства и мало кто их расследовал. Деньги начинали играть правительственную роль. Получив неограниченную власть Ельцин пьянствовал балуясь французским коньячком. В летний период уезжал в лесок на берегу реки и наслаждался горячительным напитком. За кустами сидели охранники. В это время Чубаисы продавали советские предприятия. Страшное время наступило для страны, но коммунисты как - то не особенно волновались. Их почти не было слышно и даже не видно, что происходит и сейчас. Далее Г.Зюганов говорит о сокращении экспорта энергоносителей, что по мнению Запада и США разорит экономику России. "Новый блицкриг не удался. Попытка экономического удушения Москвы обернулась серьёзным просчётом". Ещё не вечер, посмотрим что будет в недалёком будущем. Предприятия закрываются, продавать сырьё стало гораздо труднее из - за санкций, деньги по - прежнему уплывают за границу к нашим врагам. А коммунисты заняты говорильней на съездах, пленумах, решения которых не играет ни какой роли в жизни страны и народа.