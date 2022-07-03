Из города в глухую деревню

Мы уже неоднократно писали о спецоперации, проводимой властями в Ростове-на-Дону. Огромный пожар, уничтоживший 4 квартала на Театральном спуске (как ни странно, границы пожарища совпали с ранее анонсированными правилами застройки).

Писали и о принудительном расселении дома на Кривошлыковском переулке 4. Сначала жильцов пытались выгнать силами МЧС, не получилось, теперь на людей натравили суд. Интересно, что трещина, из-за которой дом «стал опасен» для жильцов, предыдущие лет так 10 угрозы не представляла и даже немедленного ремонта не требовала (несмотря на многочисленные жалобы обитателей дома). А потом вдруг что-то изменилось, и дом потребовал срочного-срочного-срочного даже не ремонта, а расселения. Есть подозрение, что незаметная трещина превратилась в смертельную угрозу после того, как территория заинтересовала какого-то застройщика.

К сожалению, Ростов не единственный город, в котором проходит подобная спецоперация. Наступления на права граждан (не только на жилищные) идут по всем фронтам.

Взять, например, Саратов. Один из участков данного славного города, ограниченный улицами Чернышевского, Соколовой, Хвесина и Большой Горной, застроен частными домами. Причём, эти дома не коттеджи-новостройки. Это сохранившийся ещё со времён СССР внутригородской квартал частных домов. Тогда эти люди стояли в очереди на расселение, но не успели. СССР был разрушен. Теперь эти люди оказались в другой очереди – на лишение жилья. Отметим, что в данной очереди стоят все, кто получил жильё во времена СССР или унаследовал такое жильё (конституционное право на жилье с точки зрения наших господ – это пережиток тоталитаризма). Те, кто проживает в месте, заинтересовавшем застройщиков – первые в этой очереди! Но не последние. Для ускорения работы очереди существует и закон о реновации и закон о чрезвычайной ситуации и ещё масса законодательных актов.

Впрочем, вернёмся к участку, ограниченному улицами Чернышевского, Соколовой, Хвесина и Большой Горной. Участок находится почти в центре города, рядом с оживлённой транспортной артерией, выходящей на мост, соединяющий г. Саратов с г. Энгельсом. И ещё набережная рядом, в общем, место вкуснейшее.

А живут там, как уже говорилось, самые обычные люди, и не приносят никакого дохода мегажуликам (извиняюсь, опечатка, следует читать - некоторым отдельно взятым городским чиновникам). Может ли рыночная экономика стерпеть такое издевательство? Нет! И вот уже принято решение об изъятии данной территории для нужд города (реконструкции дорог).

Естественно, людям предложили компенсацию. Справедливую. Размер данной справедливости оценивали специалисты из фирмы, нанятой администрацией Волжского района города Саратов.

За дом с участком людям предлагали по 300 тысяч рублей, потом расщедрились и начали предлагать целых 600 тысяч. Некоторым даже миллион. Неплохая цена за дом с участком почти в центре города. То, что за такие деньги можно купить аналогичный дом только в глухой деревне, где вообще нет транспорта, думаю, уточнять не нужно.

Подобные соглашения людям предложили в начале июня 2022 года. На принятие соглашения людям дали 3 месяца. Но дожидаться не стали. На жильцов были поданы иски в суд Волжского района города Саратова.

Отметим, что подача исков произошла после 12 июня (говорящая дата, знаковый государственный праздник, день независимости правительства РФ от любых обещаний и гарантий, данных народу).

Что будет дальше? Дома попытаются поджечь как в Ростове? Кстати, один пожар уже был. Правда, сгорел пустующий дом. Будем надеяться, что это был несчастный случай, а не тренировка. Или будут аварии с тяжёлой техникой? (так убирали лишние придорожные дома в Электростали). Или ограничатся судом? Благо по новому пакету законов (видимо, признанным для борьбы с украинской нацификацией), приставам (видимо, главным денацификаторам РФ) можно практически вообще всё, что угодно.

«Уважаемые господа!

Обращаются к Вам жители Волжского района (Славянская площадь).

В сентябре 2021 года господин Володин В.В. дал поручение бывшему главе Волжского района расселить участок ограниченный улицами: Чернышевского, Соколовая, Хвесина, Большая Горная.

И вот мы дождались" счастливого " дна. Из собственных домов нас практически выгоняют на улицу.

Окажите, пожалуйста, помощь, чтобы там не оказаться» - заявляют жители сносимых домов в своём открытом обращении https://vk.com/wall-158533970_25430

Наша редакция следит за данным конфликтом. Мы от всей души желаем этим людям защитить свою крышу над головой. Должны же эти спецоперации хоть когда-нибудь натолкнуться на коллективный отпор и малость убавиться в наглости и масштабе, а лучше и, вообще, закончиться. Как вы считаете?