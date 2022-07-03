Проблемы разъяснения бессмертия жизни

Не в обиду читателям, но эта статья, которую я втискиваю между статьями о войне, как бы для «своих» - специфическая, посему если она вам с самого начала не слишком понятна – не мучайтесь её прочтением.

Начну с длинного и, возможно, для многих нудного вступления, поскольку эта статья о понятиях, применяемых в исследовании бессмертия людей.

Перебирая варианты того, чем может быть наше сознание, наша психика - то, чему я дал название «Душа», - я пришёл к выводу, что это нечто, аналогичное компьютеру. И чем больше я смотрю на оппонентов, тем больше убеждаюсь в своей правоте. Став «умными» в результате образования, то есть в результате запоминания знаний – загрузив свой мозг словами, как компьютер загружает файлами свою память, такие люди не способны видеть образы описываемых вещей и явлений. Соответственно, не способны дать этим вещам и явлениям собственное определение, основываясь не на привычных, а на иных свойствах этого явления. Они не человек в полном смысле этого слова – они компьютер.

Их способ мышление, как у компьютера, - они, повторю, не способны увидеть образ объекта или явления, и даже увидев, не способны оценить ранее не описанные (не заложенные в память) детали. Как-то в Ютубе увидел ролик, в котором молодой муж прикололся над молодой женой, надоевшей ему с жалобами на её автомобиль, и посему сказавший ей, что проблема автомобиля в прокладке между рулём и спинкой кресла водителя. И она доверчиво поехала в автосервис с просьбой поменять эту прокладку. То есть женщина все слова знала и помнила, а вот образно представить себе их не могла.

Эти люди «мыслят», если так можно сказать, «ключевыми словами» - на знакомое слово реагируют заложенным в памяти текстом или образом. Современное образование исключило в «мозговых компьютерах образованных масс» программы по распознанию и оценке новых ситуаций, исключило возможность образованцев думать по вопросам, по которым получено образование.

А ведь проходит время, и всё меняется, причём не только у данных объектов или явлений. Бывает так, что негативные (или положительные) свойства целого ряда явления становятся присущи другим и старым, и новым явлениям, до сих пор не удостоившимися собственного определения. А массы образованцев, как и компьютер, никак на это не реагирую – нет в их памяти соответствующих слов и образов, а самому эти слова изобрести компьютеру не дано.

Но это замечание в пользу теории, что человек - это аналог компьютера, а я хочу рассмотреть иной вопрос, можно сказать, хочу пожаловаться.

Мне в моей работе исследователя (а я профессиональный исследователь с 1973 года, а как любитель – и с 1969) приходилось обнаруживать новые объекты и явления, приходилось давать им определения, приходилось вводить новые понятия. И тут два случая. Самый простой тогда, когда явление совершенно новое – никто его до меня не видел, а более сложный случай - когда ты видишь явления со свойствами другого объекта, для описания которого уже есть слова и понятия. И во втором случае возникал вопрос – дать этому новому явлению совершенно новое понятие – выдумать новое слово – или на это новое явление «натянуть» понятие аналога? И я считал и считаю самым разумным объединить эти явления единым определением.

Понимаю, что написал выше много абстрактных слов и понятий как бы ни о чём.

Вот пример второго случая. Первой моей попыткой такого объединения явлений единым понятием была попытка распространить понятие «жиды» с определения только еврея на всех людей, имеющих те негативные свойства, за которые часть евреев называют жидами исключительно с целью их унизить. К настоящему времени эти негативные свойства, ярко видимые у еврейских расистов и распространяемые остальными недалёкими людьми на всех евреев (типа все они такие), стали присущи всем национальностям по мере возникновения во всех народах возможности кормить тупых болтливых бездельников, «страдающих за свой народ».

В чём отличие расиста от нормального человека? Признание в себе каких-то качеств, возвышающих расиста над другими народами исключительно из-за крови, и соответственно, уверенность в возможности получения соответствующих привилегий на этом основании. Расист – это особь, уверенная в том, что она сверхчеловек, а остальные – недочеловеки. Болтовня многих из них, что они, дескать, всех людей считают равными, ничего не стоит, поскольку как только они начинают требовать себе чего-то только по причине своей национальности – они расисты.

Обычно при таком определении образованному человеку на ум приходят немецкие нацисты, считающие себя сверхлюдьми, но ведь задолго до немецких нацистов, сверхлюдьми начали считать себя еврейские расисты, и немцы первой половины прошлого века всего лишь подражатели еврейских расистов.

На первом канале сегодня популярен израильтянин Яков Кедми, которые в свой время возглавлял спецслужбу Израиля по организации эмиграции евреев СССР в Израиль. Не знаю, что его подвигло, но он записал сентенцию, являющуюся безусловной истиной: «Нацизм, расизм и фашизм – это плоть от плоти от еврейской морали и цивилизации. На этом она стояла, стоит и стоять завтра будет!» https://vk.com/video-127118757_456242755.

Но я не стану соглашаться с Кедми безусловно – евреи очень разные, и огромное их число было истинными коммунистами, а коммунист по образу мыслей интернационален. Но и отрицать мысль Кедми трудно – тупые экземпляры евреев во множестве сбиваются в политические организации расистов и совместными усилиями захватывают лакомые места паразитирования не только в банковом деле или бизнесе, но и в СМИ, и в политике. Благодаря безраздельной власти еврейских расистов в СМИ, именно еврейские расисты крутятся на виду у других народов, именно они вызывают ненависть, которая выплескивается в кличку «жиды». Но точно так же, по образу и подобию еврейских жидов, стараются вести себя и жиды всех национальностей – хоть каких-нибудь казахов, хоть русских. И эти жиды всех национальностей стараются паразитировать на основании своей «правильной национальности», и эти жиды тоже лезут или мечтают залезть на различные «сытные» должности не потому, что они знают, как на этих должностях работать, а только потому, что они, повторю, «правильной национальности».

Вот я и начал в конце 90-х предлагать всем расширить использование понятия «жиды» на всех подобных людей – начал писать и писать в своих статьях и книгах «жиды разных национальностей». Если бы у меня нашлись последователи, то, во-первых, это сняло бы оскорбляющий эффект этого понятия с коммунистических евреев, а во-вторых, отпугивало бы уродов иных национальностей от стремления паразитировать на своей национальности. Сверхчеловек? – нет проблем! Но докажи это не болтовнёй восхваления предков, а своим умом, изобретениями, высокопроизводительным трудом.

Ничего у меня не получилось! Такой очевидно-эффективный путь оказался тупиком. Не только жиды всех национальностей, но и безобидные интеллигенты разных национальностей отказывались использовать это понятие для описания этих паразитов. Понятно, что для еврейских расистов такое расширение понятий недопустимо – оно начинает выделять еврейских расистов из просто евреев, за которых эти расисты прячутся и о счастье которых как бы пекутся. Но и для не евреев, как я ни бился, «жиды» – только евреи. Но почему? Думаю, потому что так их (их компьютеры) с самого начала научили, а понять гнусность жидовства, как такового, и увидеть эту гнусность вообще в людях вне зависимости от национальности, массы не способны – нет в их программах ни таких способностей, ни соответствующих образов.

Не лучше обстоит дело и с введением названий для ранее не имевших названий явлений, скажем, с понятием делократии. Ведь это понятие до сих пор невозможно внести в Википедию – сидящие там кретины не понимают, о чём речь, и убирают статью о делократии, как о несуществующем явлении.

Так, к сожалению, получается и с теорией бессмертия жизни. Начав её излагать, я столкнулся с необходимостью дать названия используемым объектам и явлениям. Что мне надо было делать? Выдумывать что-то вроде делократии или использовать привычные слова, как я пытался использовать «жидов»? Я пошёл по сложному пути и по сей день считаю, что для Души и Духа нет лучших названий, поскольку в русском языке они точно описывают найденные мною объекты.

Уже это современный образованец понять не способен – в его компьютере душа и дух – это сугубо поповщина, а уж данное мною понятие посмертной жизни – «Тот свет» - образованным дебилом вообще не воспринимается иначе, нежели понятие безапелляционно антинаучное: «наука не занимается потусторонним миром и его свойствами».

Извините, но я отвлекусь, поскольку меня это почему-то разозлило, и я спросил оппонента о Теории относительности и квантовой механике: эти «теории» каким миром занимаются? Кто видел их мир, созданный ковырянием пальца в носу при разглядывании экранов с кривыми? И мне отвечают: «Они занимаются самым что ни на есть посюсторонним миром». Надо же!

Их мир вообще уже разошёлся с нашим миром, и только круглый дурак этого не видит!

Вот давайте о старом с позиций посюстороннего мира.

В мире пресловутой гениальной Теории относительности, если скорость объекта приближается к скорости света, то масса объекта возрастет до бесконечности. Но масса – это количество вещества, а количество вещества в нашем, посюстороннем мире измеряется в килограммах. И возникает вопрос – а откуда в этот летящий объект набегает вещество? Ну, ведь явный идиотизм, а с точки зрения выведения этой формулы нельзя избавиться от массы и килограммов в ней!

Так вот, для придания физике «им. Эйнштейна» хоть какого-то смысла, «физики» пошли на наглый подлог – они запретили в своём мире – на «Том их свете» - количество вещества измерять килограммами. Оценили? У физиков на Том Свете вещество не измеряется килограммами, а на Этом Свете для измерения количества вещества продолжают использоваться килограммы, и человечество никогда не откажется измерять килограммами количество вещества.

Но это человечество не откажется, а не дебилы, являющиеся примитивными верующими в «святого Эйнштейна». Они килограммами требуют считать некую «меру инертности», а количество вещества требуют считать не в килограммах, а в «молях».

Не буду вдаваться в то, когда практики в нашем мире используют моли не для оценки количество вещества, а всего лишь для РАСЧЕТА количеств вещества, просто оцените: моль – это примерно 6,022х10 в 23 степени атомов или молекул любых веществ, а атомы и молекулы разных веществ отличаются друг от друга количеством вещества! Моли – это единицы с заведомо разным количеством вещества. Это как денежные купюры или монеты, отличающиеся друг от друга количеством рублей.

Смотрите, 6,022х10 в 23 степени атомов водорода содержат вещества 1 грамм, а 6,022х10 в 23 степени атомов урана содержат вещества 238 грамм. А физики требуют считать, что в одном моле водорода и в одном моле урана одно и то же количество вещества!

Сами дебилы и из детей делают дебилов – те в школе учат одно, а в быту используют другое. Это всё равно, что учить детей в школе, что «деньгами являются не рубли, а рублями измеряются расстояния при поездке на такси, скажем, от дома до школы расстояние в 200 рублей». А почему нет? Но что тогда деньги – спросят школьники? И дальше их будут учить в школе, что деньги - это купюры, и одна купюра по стоимости равна другой купюре. Скажем, две купюры номиналом в 10 рублей, содержат рублей в два раза больше одной купюры в 5000 рублей. Это шизофрения, но её носители принимают её за признак большого ума.

И вот люди с таким умственным развитием рассуждают о Душе, Духе и Том Свете.

А ведь и с ними что-то надо делать!

Я не готов отказаться от понятий Душа и Дух, но вот от понятия «Тот Свет» надо оказываться, поскольку оно в своей сути не только путает читателей с неспешным умственным развитием, но и, если вдуматься, не отражает сути. Ведь Тот Свет – он тут, и души людей, живших во имя общества и оказавшихся в активном состоянии после смерти тела - с нами, на Этом Свете. Да мы их не видим никаким образом, не можем с ними общаться, но это пока. Ведь и Институт «Бессмертие жизни» создан для этого – для налаживания контакта с ними.

Не уверен, что предлагаю лучший вариант, но нашу жизнь в теле видимо так и надо называть не «Этот Свет», а «жизнь в теле», а жизнь после смерти не «Тот Свет», а «посмертная жизнь». Ведь и те, кто живёт не ради общих целей, а только для себя, тоже не умрут, - и у них будет посмертное существование.