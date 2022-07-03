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Московский листок

Ученые-изменники теперь не смогут продолжать свои иследования

Опубликовано 03.07.2022 в разделе комментариев 0

шпион агент
Ученые-изменники теперь не смогут продолжать свои иследования

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. Ранее Советский районный суд Новосибирска по делу о госизмене арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера.

Я понимаю - враг хитер и коварен, но все равно до меня не доходит, как физикам-теоретикам удается изменить Родине? С кем они ей изменяют?

По данным родственников ученого, Колкера обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами - читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. Строго говоря, делился знаниями с иностранцами - уже считай нанес ущерб стране...

Дмитрий Колкер доктор физико-математических наук, автор 112 научных работ и трех патентов. Ученый был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице, у него диагностирована четвертая стадия рака...

Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной, данные связаны с гиперзвуком. Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа.

Итак, долгое время эффективность работы российского ученого оценивалась через количество его зарубежных публикаций. Ученых всячески стимулировали делиться своими результатами с мировой научной средой.

А потом их именно за это объявляют изменниками Родины.

Колкер, видимо, живым из СИЗО Лефортово может и не выйти. Маслов - трудно сказать. Если их исследования так значимы для нашей оборонной отрасли, то следовало ли лишать их возможности работать дальше на годы, а может и навсегда?

И не является ли выдающийся успех нашей контрразведки по делу разоблачения шпионов и изменников - успехом западных спецслужб, остановивших таким образом исследования в ключевых, возможно, областях теоретической физики?

А.Б.



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