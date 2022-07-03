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Московский листок

Ночной обстрел Белгорода как фактор внутренней политики РФ

Опубликовано 03.07.2022 автором в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Ночной обстрел Белгорода как фактор внутренней политики РФ

Власти Белгородской области располагают информацией о трёх погибших после ночного обстрела со стороны Украины, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

На данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушены частично. Пять частных домов разрушены полностью.

Отмечу - речь идет не о военных объектах, обстрел велся по жилому сектору. Очевидно, целенаправленно.

Для полноты картины - вооруженные силы Украины дважды за прошедшую ночь обстреляли свой же Мелитополь - нанесли удары мирному городу из РСЗО большой дальности.

Это, конечно, большой успех западных поставок оружия Киеву - раньше РСЗО большой дальности у них не было. Теперь можно обстреливать города вдали от границы.

Ну и в общем понятно, с кем мы имеем дело.

Видимо, зачем-то Киеву и его покровителям нужно, чтобы в России поменьше сочувствовали украинцам и побольше поддерживали Путина, четко показывают наши опросы.

Если 3 месяца назад на вопрос: Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?

7,7 тыс. голосов распределились

Да всего 16 %

Нет 59 %

То сегодня на вопрос: Поддерживаете ли вы спецоперацию на Украине?

4,6 тыс. голосов

Да 51 %

Нет 40 %

Если 2 месяца назад на вопрос: Доверяете ли вы президенту Путину?

16 тыс. голосов распределились

Да всего 31 %

Нет 69 %

То сегодня я и вопрос такой задавать стесняюсь.

Может быть, нужно зачем-то сильней повязать народ России с властью, чтобы потом скопом объявить нас народом-преступником? С которым нечего церемониться?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Масхад Асламов написал 03.07.2022 10:59
Господин Баранов, вы только не накаркайте, ради бога((( Это пока в Белгороде в ход идут "Панцири", но плешивому упырю ведь ничего не стоит опять прибегнуть к "рязанскому сахару"(((
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