Задержанного в Петербурге хоккеиста Ивана Федотова ночью отправили в Североморск

В пятницу СМИ сообщили, что хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

Ранее заявили, что голкиперу грозит до двух лет лишения свободы по ст. 328 УК РФ - за уклонение от призыва на военную службу.

Федотову 25 лет. В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. После он подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз", переезд в США был запланирован на июль.

Как я понимаю, играть за ЦСКА - это все равно, что служить в армии. А вот перейти в американский клуб - это уже переход на сторону противника... Со всеми вытекающими.

А.Б.