Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"

Опубликовано 03.07.2022 в разделе комментариев 0

культура тупость
Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"

Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против отмены российской культуры на Западе.

"Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру. Недавно бургомистр в земле Северный Рейн — Вестфалия запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом все-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются", — также заявила чиновница в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Она считает, что бойкот — "это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы".

Слава богу, что в германском правительстве есть кто-то, кто видит дальше свего носа.

Это правда - бойкот всего русского не влияет на политику Путина, зато ставит даже тех, кто не согласен с этой политикой, в идиотское положение - в Европе разницы между русскими не хотят видеть, а в России теперь всякий, кто не орет "Слава великому Путину, творцу наших побед!" - это национал-предатель.

И собственно даже не поймешь, кто больше сегодня давит оппозицию в России - режим или Запад.

В Таганроге, на родине Чехова, все равно работают целых два музея Чехова и ежегодно проводят два чеховских фестиваля - литературный и театральный.

А вот Европа, которая отрезает от себя самого издаваемого в мире писателя, кое что теряет...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрьму
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрь...
01.07.2022
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы"
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы...
01.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Уверенность бизнесу придает торговля, а не войска (0)
Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова" (0)
Задержанного в Петербурге хоккеиста Ивана Федотова ночью отправили в Североморск (0)
Ночной обстрел Белгорода как фактор внутренней политики РФ (1)
Ученые-изменники теперь не смогут продолжать свои иследования (5)
Из города в глухую деревню (0)
Проблемы разъяснения бессмертия жизни (5)
И пленум не поможет вернуть социализм (2)
В России выявили более 3,5 тысяч необорудованных пляжей (5)
Пивной фонтан открыли на центральной площади Вены (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: В Госдуме посоветовали россиянам сменить все ПИН-коды после ухода Thales
Дарья Митина Дарья Митина: Вопрос к залу
Михаил Делягин Михаил Делягин: О дефолте России: по факту ситуация никак не меняется
Дарья Митина Дарья Митина: Завтра - последний день!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Борщ наш
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss