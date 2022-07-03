Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова"

Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против отмены российской культуры на Западе.

"Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру. Недавно бургомистр в земле Северный Рейн — Вестфалия запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом все-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются", — также заявила чиновница в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Она считает, что бойкот — "это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы".

Слава богу, что в германском правительстве есть кто-то, кто видит дальше свего носа.

Это правда - бойкот всего русского не влияет на политику Путина, зато ставит даже тех, кто не согласен с этой политикой, в идиотское положение - в Европе разницы между русскими не хотят видеть, а в России теперь всякий, кто не орет "Слава великому Путину, творцу наших побед!" - это национал-предатель.

И собственно даже не поймешь, кто больше сегодня давит оппозицию в России - режим или Запад.

В Таганроге, на родине Чехова, все равно работают целых два музея Чехова и ежегодно проводят два чеховских фестиваля - литературный и театральный.

А вот Европа, которая отрезает от себя самого издаваемого в мире писателя, кое что теряет...

А.Б.