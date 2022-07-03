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Московский листок

Уверенность бизнесу придает торговля, а не войска

Опубликовано 03.07.2022 в разделе комментариев 0

торговля бизнес
Уверенность бизнесу придает торговля, а не войска

Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить у себя базу, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.

Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Надо понимать, что такое Лаппенранта - это город в 20 километрах от границы, который представляет собой сплошной супермаркет, больше там ничего нет. И все его развитие представляет собой результат приграничной торговли с Россией, которая расцвела в начале 90-х. Вывески были на русском, меню в кафе тоже, а по числу автомобилей с русскими номерами можно было подумать, что это вообще российский город.

До сих пор туда ходят автобусы с туристами из Петербурга и Петрозаводска, но в них уже меньше смысла - после вступления страны в ЕС и введения евро вместо очень удобной финской марки, легкая промышленность Финляндии, когда-то лучшая в Европе, практически умерла, а цены перестали быть привлекательными. Ну а курорт с летней температурой около 15 градусов не слишком популярен.

Именно торговля с Россией отличными финскими товарами создавала чувство уверенности у местных предпринимателей. А сегодня потребовалось подерживать это чувство... базой НАТО?

 А.Б.



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