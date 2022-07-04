55 лет современному революционеру

В наш прозаический век многие считают само понятие «революционер» принадлежащим прошлому. Вот раньше были легендарные «пламенные революционеры», последние из них, возможно, где-то далеко ещё доживают свой долгий век, как Рауль Кастро, но среди наших современников и соотечественников таких нет. Почти как у поэта:

Вот и всё. Смежили очи гении.

И когда померкли небеса,

Словно в опустевшем помещении

Стали слышны наши голоса.

Но ведь это неверно. Например, 3 июля 2022 года исполнилось 55 лет российскому и украинскому революционеру Илье Романову. Который жил и живёт рядом с нами. А в это время где-то в далёкой Аргентине действовал боевой отряд имени Ильи Романова, как личности легендарной. Ведь это почти фантастика — выдержать 20 лет заключения в двух странах (России и Украине)! В декабре 2018 года Илья писал мне, что скоро «догонит» по сроку заключения известного народовольца Николая Морозова, «как я ему однажды предсказал». Но я не предсказал, а скорее выразил опасение, что такое может случиться. :(

Свою биографию как революционер Илья начинал как маоист ещё в 15-летнем возрасте в СССР. В 2020 году Илья, едва живой, освободился после тяжелейшего инсульта уже в России и сейчас понемногу восстанавливает здоровье. Но до полного излечения ещё очень далеко, и не факт, что оно вообще достижимо, увы. Из статьи с одного из левых сайтов об Илье Романове: «Левый радикал и публицист, прошедший от анархизма до марксизма, начал карьеру ещё при советской власти и провёл полжизни в тюрьме. В его биографии, как в зеркале, всё постсоветское пространство. Он — памятник старого российского левого движения, памятник улицам, листовкам, газетам, большим партиям, акциям, тюрьмам, бомбам, снова тюрьмам, порезанным венам, практике здесь и сейчас, мировой революции со дня на день. Мы, левые «интеллектуального», «теоретического» направления, открещиваемся от таких, как Романов. Но без таких, как Романов, нас бы не было».

У автора этих строк была с Ильей длиннейшая 10-летняя переписка с 2008 года. И всего одна личная встреча — в 2013 году, когда Илья вышел на волю на Украине и ещё не был арестован в России. Какое впечатление произвёл Илья при личном общении? Именно такое, как я и ожидал — то есть, на первый взгляд, обычный российский интеллигент, ничего от сошедшего с пьедестала «памятника» или, скажем, военного командира типа Нестора Махно в нём не чувствуется. Логика его жизненного поведения мне была предельно понятна и прозрачна... но, быть может, это потому, что и до того я встречал немало людей, проведших довольно долго, до 12—16 лет, в заключении за «политику». Не исключено, что для кого-то поведение таких людей, как Илья, будет выглядеть «тёмным лесом».

Выйдя в 2012-м на свободу после 10-летней отсидки на Украине, Илья на следующий день после освобождения дал интервью донецкому анархическому радио РКАС «Libertaire», где, в частности, заявил: «Здравствуйте, дорогие товарищи, соратники по движению, я обращаюсь именно к ним, я не обращаюсь к обывателям, живущим своей обыденной жизнью. И поэтому о тюрьме сказал бы так: не бойтесь тюрьмы, молодёжь, идите спокойно в тюрьму, воюйте с капиталом, воюйте с буржуазным государством, идите в тюрьму и ничего не бойтесь, вам там будет нор-маль-но. Нормально. Никто вас никуда не загонит. Сейчас, я могу сказать, товарищи с воли греют нормально, передают посылки, передачи. Поэтому вы не умрёте там. Сейчас смертность низкая в местах лишения свободы, сравнительно с тем, что было в Украине даже при Кучме, это было страшно, зэки дохли что мухи. Сейчас этого нету, нормально отсидите. Единственный недостаток, который есть — сидит, грубо говоря, дебилоидная молодёжь, дебилоиды, большинство составляют такие обезьяночеловеки, но с ними тоже можно найти позицию общения. Есть время для чтения, повышения своего уровня интеллектуального. Я вам говорю: совершенно ничего страшного в отсидке нету. Поэтому не бойтесь, воюйте... Я себя чувствую прекрасно после выхода из тюрьмы, и вам желаю того же, когда настанет ваш час».

Я немножко смягчил то, что говорил Илья, выпустил пару-тройку энергичных глаголов, которые он употребил в одном ряду синонимов со словом «воюйте». Затем Романов вернулся в Россию, гражданином которой является, в свой родной город — Нижний Новгород. Почему это всё существенно? Потому что это событие — так и не данное в эфир интервью Романова в Донецке 8 декабря 2012 года, как это ни трагикомично, стало одним из «эпизодов» нового уголовного дела против Ильи уже в России. Почему, ведь вроде Илья призывал донбасских левых воевать с буржуазным украинским государством, что и стало происходить де-факто через год-полтора, и Россия это даже поддерживала? А, оказывается, как заявил на процессе прокурор, политические режимы России и Украины схожи!.. Поэтому призывы Ильи против киевской власти оказались криминальны и в России.

Потом, уже в тюрьме, было ещё «магическое» дело против Ильи. Начатое из-за проведения оккультного обряда — «чёрной мессы» — против нашего обожаемого президента. Что расценили как попытку «свиржения-покушения» или что-то в этом роде. Да, Илья вот такой — эпатирующий ну прямо невозможными методами борьбы, вроде этого тюремного «свиржения-покушения».

Можно ещё добавить к его портрету, что Илья очень любит розыгрыши. :) Однажды, например, он прикинулся национал-патриотом и угостил пивом продавца какой-то ультраправой, кажется, баркашовской газеты. А в пиво подмешал хорошую дозу слабительного... Через некоторое время точка продажи профашистской прессы опустела... Другой розыгрыш был у Романова в начале его политической биографии, ещё в СССР: он расклеил по школам объявление в защиту школьников-геев. Вот, мол, педагоги, родители и общество ущемляют ваши законные права — звоните для защиты своих прав и интересов по такому-то телефону! А это был телефон крупного местного бюрократа, на которого обрушился вал звонков разъярённых родителей...

Умудрялся Илья шутить и в самых серьёзных, даже трагических обстоятельствах. В ходе Одесского дела следствие забило до смерти его товарища, 20-летнего комсомольца Сергея Бердюгина. Находясь в тюрьме, Романов умудрился раздобыть медицинскую справку о том, что Сергей умер насильственной смертью, скончался в результате разрыва печени. И попросил приобщить её к делу. Судья Тополев был взбешён, потребовал объяснений, откуда взялась справка (сама гибель юноши от пыток его мало заинтересовала). Романов ответил на это в своей неповторимой манере: «Справку послал мне господь наш Иисус Христос, он совершил чудо — вот справка и оказалась у меня». А когда судья потребовал уточнить, каким образом данное чудо было совершено, Илья пояснил, что господь бог подбросил ему справку в коридоре, по пути в баню… Эта шутка Романову обошлась особенно дорого: когда после процесса кто-то из друзей осуждённых спросил у судьи о причинах такого тяжёлого приговора Романову — десять лет, то судья ответил: «А чего он издевается над правосудием!». Другой раз Романов накатал по виду серьёзное заявление на имя прокурора о том, что всю жизнь являлся на самом деле не Homo sapiens, а ланцетником, Branchiostoma lanceolatum... Такие вот дела.

Очень жаль, если не будет сохранено для истории, разобрано и опубликовано в научно обработанном виде всё написанное Ильёй как публицистом — возможно, это наследие противоречиво и неоднозначно, но в нём попадаются очень яркие оригинальные мысли, и главное, оно отражает саму историю развития неугасшей революционной мысли в советском и постсоветском обществе. То есть в те времена, когда она переживала жесточайший кризис. Но оставались одиночки, вроде Ильи, которые шли поперёк течения, и действовали «одни — из всех — за всех — противу всех!..» Илья был одним из первых, кто это явление приветствовал и обозначил: в середине 90-х он написал программную работу «Свершилось: красные диссиденты».

Ещё цитата из того его интервью радио РКАС «Libertaire»: «Хотят подменить идею классовой борьбы другой теорией — что история определяется не классовой борьбой, а доброй или злой волей правителей — что, допустим, Путин — это правитель более-менее доброй воли, а Ельцин был злой воли, Сталин был правитель прекрасной вообще воли, — нет, это не так. Это внедряется ложная теория, ложное учение, всё равно в основе всего всегда лежит классовая борьба, борьба угнетённых за своё достоинство, за свои права, в том числе права владеть тем, что человечество создало и произвело... Вот в принципе это некоторые основы, которых я придерживаюсь в своих взглядах, но сказать, что это законченная система, я не могу, я считаю, идеология современного этапа — она ещё должна быть выработана, сейчас её нет, её предстоит выработать. И она выработана должна быть не теоретиками какими-то, не мыслителями, как это раньше было — Вольтер, Жан-Жак Руссо, такие отдельно взятые умные головы, — а сейчас каждый должен. Мы живём в эпоху информационной революции, почти у всех компьютер есть, и каждый должен, я бы сказал, обязан даже внести вклад свой в выработку революционной идеологии новой. Это обязанность каждого, кто себя человеком считает с человеческим достоинством, свою лепту внести в выработку, в том числе, и идеологии».

P.S. Из интервью Ильи Романова в 2019-м по актуальной сейчас теме, Украине:

«В Украине коррумпировано всё. От глубинки до больших городов. Воровство лежит в основе политической системы. Все «революции» там — это передел собственности между кланами олигархов и перемены внешнеполитического курса. Пшик. Только реприватизация. Забрать у кучмовского зятя Пинчука «Криворожсталь» и продать индусу Лакшми. Ещё «оранжевые» льготы с энтузиазмом урезали, а Янукович ещё дорезал».

«Наивно было думать, что «оранжевые» будут порядочны с теми, кто был с ними в «революции». Они только несколько членов УНА-УНСО отпустили, которые подожгли администрацию Кучмы в 2001 году.

Когда я вновь оказался в тюрьме, уже в России, вскоре начался новый Майдан. Я им, конечно, интересовался. Заметил, что националистов в разы больше стало. Кто там стоял во главе? Все те же люди, что и в «оранжевой революции». Я понял, что будет то же самое. Украина после Евромайдана не поменялась. Только власти репрессий больше стали применять. Наверное, в связи с войной размах шире: пытают, фальсифицируют, сажают. Рано или поздно майданофилы убедятся, что ничего хорошего там нет, в получившейся системе. Единственное, что пошло не так, — на Донбассе возник неуправляемый анклав».

«В Украине я видел унылые и гнилые деревянные домишки Макеевки. Разруха, напоминающая наши девяностые. В России я попал как на другую планету, добравшись до Москвы и Нижнего Новгорода. Я не понимал, как в магазинах покупать, как садиться в метро и заходить в автобус. Компьютера раньше в глаза не видел. Можете представить?..

В России всё поменялось, люди особенно. Люди стали руководствоваться корыстью. Да и, отчасти, социальная ситуация стала лучше, из-за высоких цен на нефть. Неформальская движуха, что была в перестройку, исчезла. Есть какое-то новое движение недоделанных нефоров; я их не воспринимаю. Мне не понравилось».