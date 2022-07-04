Репрессалии

Реплика по случаю.

Утром 22 июня 2022 года на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, причиной которого были удары украинских беспилотных летательных аппаратов. В 8:40 был первый взрыв, в 8:45 по громкой связи сотрудникам НЗНП сообщили о пожаре и дали команду оставаться на местах, но около 9:25 произошел второй взрыв, поэтому в 9:30 всех сотрудников завода, кроме дежурных, эвакуировали. Территорию предприятия оцепили, начали тушить пожар и через полтора часа огонь потушили.

Конечно, первый вопрос – а где было прославленное ПВО России? Ведь беспилотники, это всего лишь усовершенствованные самолётики, которые в СССР школьники мастерили в домах пионеров. Между первым и вторым взрывом прошло 45 минут, и всё равно второй беспилотник не сбили!

А второй вопрос – а что это было с точки зрения военного права?

Ведь число таких сообщений увеличивается по мере увеличения количества ударов российских ВКС по украинским городам. Вот уже 3 июля читаем: «После серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков… Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что после «серии громких звуков» в областном центре пострадали три человека, также загорелся частный жилой дом». К обеду 3 июля число убитых в Белгороде уже выросло до пяти.

Понятно, что нас очень радует, что это были не взрывы, а всего лишь «громкие звуки», которые звучат и звучат, но пятеро убитых и четверо раненных всего лишь от громких звуков?! Понятно, что это что-то прилетело с горящего под ударами ВКС России украинского Харькова, но, всё же, какое Украина имеет право обстреливать мирные города России??

Давайте об этом праве.

Ночью 14 ноября 1940 года свыше пятисот германских бомбардировщиков сбросили бомбы на город Ковентри, и город был практически уничтожен. В ответ в ночь на 17 ноября 1940 года англичане нанесли ответный удар по городу Гамбургу, в котором возникло шесть пожаров и два человека погибли. Какое англичане имели право бомбить мирный немецкий город?

Это право им давало общепризнанное в веках право на репрессалии. Что это такое – эти самые репрессалии?

Если мы попробуем узнать это из словарей, которые составляли умные люди, а не современные умники, то «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» нам сообщит, что репрессалии это: «(франц. représsailles, средневек. repraesalia, reprehensalia, reprensalia, от reprehendo, reprendo — беру обратно) — в современном международном праве представляют нарушение одним государством прав другого, как ответ на подобное же правонарушение, с целью получить удовлетворение и принудить к восстановлению нарушенного правоотношения».

То есть англичане применили к немцам репрессалии – они начали бомбить немецкие города с целью принудить немцев прекратить бомбить британские города. Правда, остановить эти бомбардировки уже не удалось, тем более, что англичане ещё до начала войны уже запасли 5 миллионов зажигательных бомб, чтобы бомбить именно мирные города (надо думать – советские), тем не менее, англичан упрекают в безжалостности к мирному немецкому населению, но никто не упрекает их в том, что они нарушили законы и обычаи войны. Они законов войны не нарушали, они применяли репрессалии.

Так, что то, что прилетает с Украины, - это репрессалии, правда, если кого-то это успокоит, то это «ограниченные репрессалии» в ответ на «ограниченную военную операцию».

Без сомнений у Кремля немедленно найдутся идиоты, виноват, патриоты, даже бесплатные, которые потребуют бабахнуть по украинским городам «ядрёной бонбой». Можно, почему нет? Если, конечно, у Кремля такая бомба есть.

Но дело в том, что оружие массового поражения не ограничивается ядерным оружием, в список ОМП входят и химическое оружие, и бактериологическое. И если скажем, в качестве репрессалий в метро разбить о рельсы ампулу со спорами сибирской язвы или чего-то подобного, то Москву и бомбить не надо будет – в ней и так никого не останется. А проблем в России будет столько, что и война с Украиной, умноженная на COVID-19, покажется детской забавой.

Разумеется, когда депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда задумали совершить преступление, предусмотренное статьёй 353 УК РФ «Развязывание и ведение агрессивной войны», то они применение по России репрессалий безусловно учли – не идиоты же они? (Или есть сомнения?). Вот депутаты с сенаторами и требуют от СМИ, чтобы журналисты взрывы называли «громкими звуками», а источник этих «звуков» типа с Луны прилетел, и этот источник с ограниченной военной операцией типа ну, никак не связан! Совсем!