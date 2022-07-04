Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Умер арестованный 3 дня назад по подозрению в госизмене физик Колкер

Опубликовано 04.07.2022 в разделе комментариев 0

Умер арестованный 3 дня назад по подозрению в госизмене физик Колкер

Арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер, содержащийся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (Москва), был доставлен в ГКБ-29, где скончался.

Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Госизмена").

Доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач".

По уточненной информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.

Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где "его питали через вену".

***

Все уже, умер человек, но все же - что было в голове у героев невидимого фронта, когда они извлекали из клиники находящегося на парэнтеральном питании больного раком четвертой стадии? То есть просто умирающего.

Они опасались, что он может скрыться? Ну так он и скрылся, ушел из-под следствия и из жизни.

Транспортировка умирающего больного в Москву, в СИЗО, надо полагать, этот процесс несколько ускорила.

Но я не об этом.

Я Путина хочу спросить. Он такую страну хотел построить? И построил уже - за 22 года это именно им построенный порядок. Где по смутному подозрению известный ученый, к тому же умирающий, не может надеяться ни на что - на общих основаниях, в тюрьму и точка.

Страну, где никто не может рассчитывать ни на грамм человечности, если "принято решение".

Очень хочу спросить Путина. На ответ не рассчитываю, понятно. Но спросить желаю.

Анатолий Баранов, член Союза журналистов с 1990 года, лауреат и прочая, прочая, главный редактор ФОРУМа.мск, прикрытого Генпрокуратурой по неизвестной причине.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрьму
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрь...
01.07.2022
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы"
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы...
01.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
55 лет современному революционеру (0)
Умер арестованный 3 дня назад по подозрению в госизмене физик Колкер (0)
Репрессалии (0)
Уверенность бизнесу придает торговля, а не войска (2)
Министр культуры Германии заявила, что не позволит Путину "забрать Чехова" (4)
Задержанного в Петербурге хоккеиста Ивана Федотова ночью отправили в Североморск (4)
Ночной обстрел Белгорода как фактор внутренней политики РФ (21)
Ученые-изменники теперь не смогут продолжать свои иследования (24)
Из города в глухую деревню (0)
Проблемы разъяснения бессмертия жизни (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Акулье
Михаил Делягин Михаил Делягин: Глубинная цель спецоперации: денацификация Украины через делиберализацию российской власти. Стрим
Михаил Делягин Михаил Делягин: Другая модель экономики, которую мы еще не осмыслили
Михаил Делягин Михаил Делягин: Для больших взрыва для США - за Белгород: золотой и абортный. ПОЛНЫЙДелягин No 47
Дарья Митина Дарья Митина: Когда вы ещё увидите Йылмаза Гюнея??
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss