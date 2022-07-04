Умер арестованный 3 дня назад по подозрению в госизмене физик Колкер

Арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер, содержащийся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (Москва), был доставлен в ГКБ-29, где скончался.

Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Госизмена").

Доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач".

По уточненной информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.

Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где "его питали через вену".

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Все уже, умер человек, но все же - что было в голове у героев невидимого фронта, когда они извлекали из клиники находящегося на парэнтеральном питании больного раком четвертой стадии? То есть просто умирающего.

Они опасались, что он может скрыться? Ну так он и скрылся, ушел из-под следствия и из жизни.

Транспортировка умирающего больного в Москву, в СИЗО, надо полагать, этот процесс несколько ускорила.

Но я не об этом.

Я Путина хочу спросить. Он такую страну хотел построить? И построил уже - за 22 года это именно им построенный порядок. Где по смутному подозрению известный ученый, к тому же умирающий, не может надеяться ни на что - на общих основаниях, в тюрьму и точка.

Страну, где никто не может рассчитывать ни на грамм человечности, если "принято решение".

Очень хочу спросить Путина. На ответ не рассчитываю, понятно. Но спросить желаю.

Анатолий Баранов, член Союза журналистов с 1990 года, лауреат и прочая, прочая, главный редактор ФОРУМа.мск, прикрытого Генпрокуратурой по неизвестной причине.