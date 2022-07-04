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Московский листок

Детям в России не обязательно прививаться

Опубликовано 04.07.2022 в разделе комментариев 0

медицина вакцины
Детям в России не обязательно прививаться

MSD разослала контрагентам уведомления о прекращении поставок в РФ вакцин от ветряной оспы («Варивакс»), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II).

По закону MSD сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава о таких планах. В MSD заявили, что «прилагают все усилия» для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в РФ отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

В принципе, все равно скотство. Хотя, как врач-педиатр по образованию, скажу, что прививать от детских инфекций не имеет большого смысла, если только нет для таких прививок специальных показаний.

После начала спецоперации РФ на Украине западные фармкомпании, включая Pfizer, Novartis, AbbVie, Sanofi, объявили о приостановке инвестиций в российский рынок, но заверили, что продолжат поставки лекарств. Но, как видим, инвестиционной блокадой дело не ограничивается.

Я думаю, что это приведет к некоторому количеству смертей или инвалидностей, которые, будучи индивидуальными трагедиями, на общую статистику влияния окажут мало. Это не будет похоже на эффект поставки европейскими колонизаторами индейцам зараженных корью одеял, от которых не знакомые с этой инфекцией люди вымирали целыми племенами. 

По сути мы имеем дело с сугубо политическим издевательством, никакого практического смысла не имеющим. С чем и поздравляю западных гуманистов.

А.Б.



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