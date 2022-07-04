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Московский листок

Акулье

Опубликовано 04.07.2022 автором в разделе комментариев 1

отдых курорт
Акулье

Жуткая, конечно, история с этой австрийской туристкой, которой акула откусила конечности поблизости от берега в Хургаде, и та умерла от потери крови и болевого шока. Кстати, аналогичная история была где-то в конце нулевых годов - в Шарм-эль-Шейхе, правда, женщину удалось спасти. Тогда мне чётко запомнились две детали.

 

Во-первых, все тогда писали, что акулы подплывают близко к берегу только в Шарм-эль-Шейхе, а в Хургаде никаких акул нет. Мол, в Хургаде пологий вход в море, и у берега совсем мелководье, куда акулы не заплывают. Это популярное в тогдашней прессе утверждение показалось мне весьма сомнительным, ибо все мы воспитывались на Чуковском: "В Африке акулы, в Африке гориллы....." Шарм-эль-Шейх - это не Африка, а Синай, Азия то есть. А вот Хургада как раз самая что ни на есть Африка. Запомнила это очень хорошо, потому что сама как раз собиралась в Египет и выбирала между Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, а меня все отговаривали, мол, опасно.

 

И вторая деталь - та, тогдашняя пострадавшая туристка тоже была австриячкой! Вот это уже совпадение из разряда невероятных, потому что я, например, в Египте австрийцев не видела ни разу - их там с гулькин нос, по сравнению с теми же русскими. И вот надо ж такому случиться, чтобы оба раза акулы подплывали за тётками из Австрии.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Потом написал 04.07.2022 11:15
Шарм это спецзона, охраняемая, то есть где место обитания акул Остров Тиран, там в 5 утра проплывает катер и отпугивает акул и вокруг этого острова контролируется численность акул. А Хургада находится в Красном море и акула свободно приплывает из Индийского океана или Средиземного моря с целью пожрать. Ее убивают, но завтра приплывет другая.
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