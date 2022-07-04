Жуткая, конечно, история с этой австрийской туристкой, которой акула откусила конечности поблизости от берега в Хургаде, и та умерла от потери крови и болевого шока. Кстати, аналогичная история была где-то в конце нулевых годов - в Шарм-эль-Шейхе, правда, женщину удалось спасти. Тогда мне чётко запомнились две детали.

Во-первых, все тогда писали, что акулы подплывают близко к берегу только в Шарм-эль-Шейхе, а в Хургаде никаких акул нет. Мол, в Хургаде пологий вход в море, и у берега совсем мелководье, куда акулы не заплывают. Это популярное в тогдашней прессе утверждение показалось мне весьма сомнительным, ибо все мы воспитывались на Чуковском: "В Африке акулы, в Африке гориллы....." Шарм-эль-Шейх - это не Африка, а Синай, Азия то есть. А вот Хургада как раз самая что ни на есть Африка. Запомнила это очень хорошо, потому что сама как раз собиралась в Египет и выбирала между Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, а меня все отговаривали, мол, опасно.

И вторая деталь - та, тогдашняя пострадавшая туристка тоже была австриячкой! Вот это уже совпадение из разряда невероятных, потому что я, например, в Египте австрийцев не видела ни разу - их там с гулькин нос, по сравнению с теми же русскими. И вот надо ж такому случиться, чтобы оба раза акулы подплывали за тётками из Австрии.