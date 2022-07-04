Когда вы ещё увидите Йылмаза Гюнея?

В главном кинотеатре страны - "Октябре" - открылся 2-й Московский курдский фестиваль, первый проходил в прошлом году. Программа составлена из свежих фильмов (2020-2022 гг.) всех 4-х основных стран проживания курдов - Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Один народ с общими культурными кодами, а какой разный при этом кинематограф, разные традиции, творческие почерка, а самое главное - разная, хоть и героическая у каждого из Курдистанов, история!

В Москве с курдским кинематографом нельзя сказать, что совсем не знакомы - ещё до появления фестиваля частенько проводились недели курдского кино, а Московский Международный Кинофестиваль не так давно посвятил курдскому кино отдельную программу. И тем не менее, массовый зритель с этим самобытнейшим явлением знаком плохо.

Фестиваль открылся мировой классикой - впервые российский зритель увидел полную, нецензурированную и некупированную версию мирового шедевра самого признанного курдско-турецкого мастера, знаменитого коммуниста Йылмаза Гюнея "Дорога", получившего в 1982 году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Гюней стал знаменитым кинорежиссёром, почти 20 лет из своей недолгой 47-летней жизни проведя в турецких тюрьмах - за публикации прокоммунистических романов, предоставление убежища анархистам, затем по сфабрикованному обвинению в убийстве прокурора. Работу над "Дорогой" Гюней начал в ещё до фашистского переворота 1980 года в Турции, в 1981 году ему с помощью друзей удалось сбежать из-под ареста, и заканчивал работу над фильмом он уже в Париже. Сегодня в Москве со сцены курдского кинофестиваля выступает продюсер фильма, друг и товарищ Гюнея, организовавший его побег из тюрьмы.... Судьба картины была непростой, как и судьба её автора - до 1999 года она была запрещена к показу в Турции, но и позже её "разрешили" только с условием жесточайшего цензурирования, обнулявшего весь смысл фильма - было запрещено любое упоминание Курдистана, запрещен курдский язык, на котором фильм был снят, - пришлось дублировать на турецкий, вырезаны сексуальные сцены, а также все эпизоды, в которых говорится о трудностях курдского происхождения. Сегодня благодаря коллегам, товарищам Гюнея и его последователям, фильм полностью восстановлен - так что вполне можно сказать, что в Москве прошла его мировая премьера.

"Дорога" Гюнея - гениальное кино по высшему, гамбургскому счёту. К сожалению, её показали всего один раз - кто не успел, тот опоздал.

Московский курдский кинофестиваль продлится до 13 июля. Пока что из отсмотренного рекомендую всем два фильма - "Залава" (реж. Арсалан Амири, Иран) - будет показ 9 июля и "Воспоминания на камне" (реж. Шавкат Амин Корки, Ирак, Германия) - 11 июля

"Залава" в программе обозначена как "фильм ужасов" (что чистая правда - Колобок чуть не обкакался от страха, если честно), но на самом деле, это мощнейшая социальная драма с элементами мистического триллера, трагифарс о человеческих предрассудках и коллективном бессознательном. Время и место действия - иранский Курдистан в 1978 году, накануне Великой Исламской революции (думаю, только одно это сподвигает к просмотру). "Залава" - одно из самых сильных кинематографических впечатлений последнего времени. Москвичи, не пропустите!!! 9 июля сходите обязательно!

"Воспоминание на камне" Шавката Амина Корки - фильм не новый, идет вне конкурса, я его видела в 2014 году и впечатлилась, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Надо сказать, что иракские курды - наверно, единственные из курдов, которые умеют снимать о собственном геноциде комедии. Шавкат Амин Корки, как и его земляк, мой любимый режиссёр Шахван Идресс, в этом преуспели. Как можно о кровавом геноциде "Анфаль" снять комедию?? - спросите вы. Я вот тоже не понимала, пока не посмотрела фильмы режиссёров иракского Курдистана.

"Воспоминание на камне" - в "Октябре" 11 июля, не пропустите!