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Московский листок

Развал столичной промышленности оценили на твердую пятерку

Опубликовано 04.07.2022 в разделе комментариев 0

экономика деньги промышленность
Развал столичной промышленности оценили на твердую пятерку

Столица заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

— Сегодня в городе работает около трех тысяч промышленных предприятий. Столица активно развивает экономический блок и обладает высоким потенциалом для совершенствования промышленной отрасли, — сказал он. 

Отмечается, что в этом году рейтинг составлялся на основе пяти критериев. Регионы оценивали по таким факторам, как экономическое развитие, взаимодействие с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития и так далее.

***

Если Москва, можно сказать, витрина деиндустриализации в России, заняла призовое место в рейтинге промышленной политики, то даже боюсь представить, что творится в регионах.

Что такое 3 тысячи промышленных предприятий для города, в котором только официально проживает 12,5 миллионов человек (реально все двадцать) и окруженная 7-миллионной областью, откуда в советское время ежедневно на промпредприятия столицы приезжало до 2,5 миллионов человек, а вечером выезжали обратно. То есть это были не гастарбайтеры, а московские рабочие, проживавшие в зеленом поясе столицы.

Сейчас департамент промышленности правительства Москвы по прежнему числит среди действующих предприятий Трехгорную мануфактуру, на месте которой сейчас рестораны и лофты; производство РСК "МиГ", давно выведенное в Луховицы; "Москвич", на котором нет ничего; ЗИЛ, на месте которого жилой комплекс ЗИЛАрт и так далее.

На месте авиационного кластера на Ходынке тоже только дома и торговые центры.

И вот это - второе в России по промышленному развитию...

Впрочем, если глянуть на оценки, которые выставляют себе чиновники, то видно - оценивали по таким факторам, как экономическое развитие, взаимодействие с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития и так далее. То есть собственно промпроизводство не рассматривали. Просто сами себя похвалили за ликвидацию.

А.Б.



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