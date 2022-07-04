Вас не русские грабят...

Комбат ВСУ Михаил Майман, «ветеран АТО» высказался о возможной диверсии в Киеве. По его словам, Киев в опасности — в гостинице «Крещатик» диверсионно-разведывательная группа оборудовала склад боеприпасов, который способен разнести центральную улицу.

Майман заверил, что представители территориальной обороны охраняют гостиницу, а засевшая в отеле группировка похищает и грабит местных жителей.

«Для чего оружие хранится в центре города, для чего там собирают людей, вооружают их, они ходят по Киеву с пулеметами, автоматами, пистолетами, гранатами и гранатометами? Похищают людей, грабят. То есть это уже сформированная ДРГ в центре Киева. Дело времени, когда они поднимут русский флаг, вот и всё», — пояснил комбат и добавил, что дело времени, когда группировка начнёт использовать тонны тротила и оружия.

«Только вопрос: против кого они будут это использовать? Точно не против русских», — считает Майман.

Хрен его знает, кто такой этот Майман, на офицера регулярной армии похож мало, больше на командира боевиков времен Чеченской войны.

Ну а для чего Зеленский раздал 30 тысяч автоматов киевлянам?

Это всегда так бывает – война не способствует улучшению нравов. И в Луганске первым делом разграбили автосалоны, банки и ювелирные магазины, хотя ни одного вражеского солдата там не было. А Киев чем лучше? Люди-то те же…