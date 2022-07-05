Сделана заявка на звание нового Вольфовича!

А среди российской т.н. «элиты», похоже, идёт нешуточное махалово вокруг основного наследства Владимира Вольфовича — то есть шутовского колпака с бубенчиками и почётного звания главного реакционного клоуна РФ! Ещё недавно казалось, что этот колпак по праву отвоевал своими постами в Телеграме Дмитрий наш свет-Анатольевич. Но тут резким рывком его в этом состязании на полкорпуса обошёл вождь «Справедливой России» г-н Миронов.

Чем занимается кот, когда ему нечего делать? Лижет себе известно что. А чем занимается наша обожаемая элита? Она придумывает прожекты на тему о том, «как нам декоммунизировать Россию».

Например, нынешний хабаровский губернатор предложил как-то перекрасить Кремль «в первозданный белый цвет». Видите ли, коммунистический красный цвет мозолил г-ну монархисту глаза, а вот белый был бы в самый раз. Почему? Потому что это цвет Белого Царя, шутки в сторону!

Вот цитата из г-на Дегтярёва: «Многие века в Белом Кремле служил России, народу и Богу Белый Государь. До сих пор народ называет Москву Белокаменной. Несмотря на то, что при последующих перестройках Московского Кремля использовался обожжённый кирпич, для придания Московскому Кремлю белоснежного облика поверхность его стен и башен ежегодно белили вплоть до конца XIX века». Также он предлагал переименовать российские области и районы в губернии и уезды, перевезти тело Ленина и памятники Ленину со всей страны в Ульяновск, чтобы привлечь туда туристов: «Чтобы вот терракотовая армия прямо до самого горизонта, Ильичи, представляете? Тысячи Ильичей! Ильичи в кепках, Ильичи с рукой, как угодно».

На таком ярком фоне инициатива г-на Миронова немного блекнет и теряется, но — в ту же струю. Он предложил переименовать Калининград! Как?! — удивится кто-то. — Неужто в Кёнигсберг? Ведь такое предложение по нынешним временам, пожалуй, граничит с государственной изменой, а уж статус иностранного агента практически гарантирует! Нет-нет, не в Кёнигсберг, а в Шалтай-Болтай, то есть, виноват, в Балдивалдай, то есть опять пардон, во Владибалтийск. Вот!

А чем г-на Миронова не устраивает нынешнее название, данное в память человека, во главе с которым, всесоюзным старостой, между прочим, СССР победил в Великой Отечественной войне и отвоевал тот самый бывший Кёнигсберг — для таких вот неблагодарных Иванов, то есть Миронов, родства не помнящих? Он написал: «Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями».

Ах, традиции... Ну, тогда вношу встречное предложение: в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями присвоить Сергею Миронову почётное отчество Вольфович и звание «сын юриста». Отчество должно быть переходящим, как флаг, и как только появляется более достойный кандидат, может переходить к нему. Правом распоряжения Почётным отчеством наделить Государственную Думу... По крайней мере, у неё появится хоть какое-то содержательное занятие, а избиратели, уверен, будут с огромным увлечением следить за судьбой переходящего колпака с бубенчиками...