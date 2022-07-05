Верую! Ибо ленивый идиот и преступник

Это статья на политическую тему, хотя начну я её как бы по обязанности научного руководителя института «Бессмертие жизни».

Недавно мне надо было участвовать в дискуссии с общим старым названием «Не надейся – не умрешь!», и я начал её с критики такого понятия, как «вера». Напомню, что понятие «верить» альтернативно (противоположно) понятию «понимать», хотя по своему итогу оба понятия как бы одинаковы – дают человеку некие знания. Но способ получения знаний разный, и качество (точность) этих знаний может различаться разительно.

В чём дело? Для того, чтобы понять что-то, требуется работа, как минимум, работа ума, требуются затраты времени. А чтобы поверить, требуется только выслушать и запомнить. Да, разумеется, не всё так просто, и в собственно вере нет ничего позорного, но только в случае, если источник информации, в который вы уверовали, компетентный и правдивый, а вопрос, который требуется решить с помощью той информации, в которую вы поверили, не очень важный. В этом случае, если вера в то, во что ты уверовал, тебя и обманет, то и ущерб от обмана будет не очень велик – тут не сильно пострадаешь.

Но если речь идёт о таком вопросе, как твоя жизнь после смерти тела, то тут любая ошибка того, во что поверил, является страшнейшей по своим последствиям, тут надо понимать самому, что происходит.

И я в своей теории бессмертия человека как раз и стараюсь добиться от людей понимания, но человеческие массы именно эта необходимость и отпугивает. Не хотят массы понимать, а хотят поверить, а я не апостол Павел, не Магомет и не какой-нибудь распиаренный «гуру» – чего уж мне верить? И зачем? Ведь и я, и пророки обещаем одно и то же – бессмертие, - так зачем верить мне, если можно верить тем, кому все верят? Ведь все не могут ошибаться, не так ли?

Что лежит в основе отказа от понимания в пользу веры? Простите, лежит слабоумие – малый объём полезных для жизни знаний, их не хватает, чтобы понять, что и как происходит. А что лежит в основе слабоумия? Лень-матушка, не позволившая накопить необходимый объём полезных знаний и умение ими самостоятельно пользоваться! А лень откуда? А лень от нашей животной сущности – это инстинкт, который звучит, как инстинкт «сохранения энергии». Этот инстинкт требует от животного, сидящего в нас, не тратить энергию, если это не надо для нашей жизни, как жизни животного. Этот инстинкт такой же, как и инстинкты самосохранения, продолжения рода и удовлетворения естественных надобностей.

Таким образом, для понимания чего либо, надо давить в себе этот инстинкт, чтобы не лениться. Давить лень, как надо давить инстинкт самосохранения, поднимаясь в атаку; как надо давить инстинкт продолжения рода и не бросаться сразу же в объятия понравившегося партнёра; как требуется давить чувство голода, во имя оказания помощи голодному, или не удовлетворять соответствующую потребность при людях, даже при переполненном мочевом пузыре.

Так вот, и чтобы понять что-то, ещё раз повторю, надо задавить в себе этот инстинкт лени.

А зачем его давить – ведь это неприятно! Зачем лень давить если во что-то можно просто поверить? – именно так думает ленивый человек, в котором властвует не человеческое, а животное начало.

Ещё раз, верить можно во что угодно, если это вопрос не сильно важный, и верить можно кому угодно, если этот человек внушает доверие. Но кем ты лично будешь, если в вопросе жизни и смерти (своей или чужой) ты веришь откровенным мерзавцам, которые только и делали, что нагло даже не лгали, а брехали, брехали и брехали?

Ты будешь либо идиотом… либо преступником.

И чтобы показать это, давайте вернёмся к политике.

Неизвестные кукловоды пишут тексты, которые ввиду отсутствия ответственности и, главным образом, ввиду идиотизма слушателей, брешут от имени Путина безостановочно и безнаказанно.

Вот от имени Путина 17 марта 2008 года, в «Концепции социально-экономического развития России до 2020 года» они пообещали идиотам России, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь 100 кв. метров жилья на семью из 3-х чел, «средним классом» станет 50% населения, а инфляция будет не более 3% в год. Получили? Стали?

Чуть позже, в 2011-2012 годах было обещано заморозить рост стоимости коммунальных услуг; пообещали, что работающий человек в России никогда не будет бедным; мало этого, пообещали, что Путин обеспечит долгосрочную устойчивость пенсионной системы и рост пенсий. Кстати, кукловоды ещё к прямой линии 27 сентября 2005 года написали «Путину» текст: «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет!». Что – не поднял пенсионный возраст?

А в 2012 году «Путин» обещал в течение трех лет ликвидировать дефицит мест в детских садах, за пять лет построить в России не менее тысячи школ, снизить ставки по ипотеке до 6,5-7%, к 2018 году увеличить производительность труда в полтора раза, а к 2020 году создать 25 млн. «высокопроизводительных рабочих мест», одновременно повысив реальные зарплаты в 1,4-1,5 раза уже к 2018 году. А как он обещал ввести Россию в пятерку крупнейших экономик мира! Как обещал!

В 2007 году обещал, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира к 2017 году; в 2008 году обещал, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира к 2020 году; 15 июня 2011 года пообещал, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира к 2021 году, но уже 24 сентября 2011 перепообещал, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира к 2016 году. В 2012 году, перевёл дыхание и в следующем, 2012 году пообещал, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира к 2015 году. Во! Правда, в 2018 году пообещал, что Россия, всё-таки, войдет в пятерку крупнейших экономик мира, но к 2024 году.

И ведь входим! Правда не в пятерку крупнейших экономик мира, а в анус. Вернее, уже вошли и обустраиваемся.

Вот кем нужно быть, чтобы не то, что верить, а хотя бы слушать обещания эдакого обещальщика? Идиотом?

Не только.

Вот смотрите. Создатель и командир бригады ДНР «Восток», воюющий непрерывно с 2014 года, Александр Ходаковский, как гуманитарий многословен, но его посты в «Телеграмм» часто бывают более откровенные, нежели победные посты генерала Конашенкова. Вот 3 июля Ходаковский объясняет, почему ВСУ сражаются и в окружении, и что это стоит «союзным» войскам:

«Несмотря на разногласия между политическим и военным украинскими штабами, тактика держаться в котлах, сколько позволяет возможность, навязанная политиками, себя отчасти оправдывает. Это требует от нас сосредоточения ресурса, а при общей ограниченности нашего контингента другие направления вынуждены полагаться только на свои силы, которых для наступления чаще недостаточно.

Недостаточно даже не личного состава, а всех тех средств, без которых работа пехоты не будет эффективной и приведёт только к повышенным потерям с сомнительным результатом. Вчера исследовали свой правый фланг: увязывались, изучали местность, подходы, потенциал наших соседей - остались недовольны. Участок держат подразделения разной подчинённости, представленные ослабленным составом без надлежащего обеспечения, и противник захватил инициативу. Он держит в воздухе беспилотники почти постоянно и реагирует едва ли не на любое движение безнаказанно, и ни наша РЭБ, ни наша артиллерия помешать ему не могут, потому что их банально мало на этом направлении. Второй день ломаем голову, как помочь соседям при том, что у самих духа хватает, но только его, собственно, и хватает».

И судя по подобным его сетованиям в «Телеграмм», Ходаковский начал что-то подозревать или прозревать. И у него явно появилась потребность как-то оправдаться в смерти по его вине тысяч граждан Украины, да и в том, что уже убит и искалечен каждый пятый солдат его бригады. И вот 29.06.2022 он пишет:

«Я с момента осознания себя нахожусь на определённой стороне, и предавать её не собираюсь. Я считал, что после нашего признания оптимальнее было бы ввести войска в ЛДНР и поставить войну на паузу, чтобы через год от невозможности канализировать фугасную энергию в войну, украина бы начала трещать по швам, но было принято решение воевать - и я воюю. Я не знаю всех резонов, приведших к решению, но я его исполняю, потому что доверяю Путину».

Ходаковский - жертва гуманитарного образования, посему испытывает потребность писать красиво и непонятно, прежде всего ему самому. Скажем, почему Украина должна была канализировать в войну фугасную энергию, а не выплеснуть в войну половодье бризантной мощности? Но пробравшись сквозь эти его бла-бла и бла-бла, становиться понятно, что до Ходаковского, как бы имеющего 8-летний опыт войны, наконец дошло, что после признания Россией ДНР, Россия обязана была не войну начать, а просто ввести в ДНР войска, и это бы исключило Украиной военное решение вопроса Донбасса. И через год Украина бы сдалась, то есть начала бы исполнять Минские соглашения. И не потребовалось бы сжигать города Украины и убивать украинцев.

Да, до Ходаковского это дошло, но только после того, как Ходаковский четыре месяца убивал и сжигал! Дошло, что он идиот, начав участвовать в том, в чём участвует до сих пор.

Повторю, он уже четыре месяца убивает и сжигает, и вот только теперь начал догадываться, что это преступление по законам «союзной России», и что за это преступление надо как-то отвечать хотя бы перед совестью и перед читателями его излияний. И ему не хочется быть преступником даже в своих и их глазах, и он использует оправдание немецких нацистов в судах – вера фюреру! Вот и Ходаковский участие в преступлении оправдывает тем, что он доверяет Путину. Доверять путину – это круто! Это вообще надо не иметь мозгов!

Но больше Ходаковскому сказать нечего.

Так, что вера - это не только убежище идиотов, но и убежище преступников.