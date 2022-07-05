Частный дом загорелся в Таганроге, после того как на него упал беспилотник

Рядом обнаружены обломки беспилотника, который в него попал.

По данным ГУМЧС России по Ростовской области, информация о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62 поступила в 17:40 мск. Горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 18:30 пожар полностью потушили.

Пострадавших, к счастью, нет.

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Первый вопрос - чей БПЛА попал в частный дом?

Если это наш, то все относительно понятно, нехорошо, но допустимо. Летательные аппараты тяжелей воздуха иногда падают.

А если БПЛА украинский, то очень много вопросов.

Таганрог находится в достаточно глубоком тылу. От Таганрога до условной линии фронта никак не меньше 150 километров, причем "прокладкой" служит отдельная, недавно признанная РФ территория ДНР. Фактически эти 150 километров БПЛА должен пролететь, пересекая целых две границы.

И где ПВО?

Но не только это. Какова сегодня дальность действия стоящих на вооружении ВСУ беспилотников? Судя по всему, весьма немаленькая.

И что на это намерены ответить ВС РФ? Что слава богу, не в Воронеже?

А.Б.