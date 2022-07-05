Репрессалии в одну сторону

Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле региона со стороны Украины. В своем Telegram-канале он рассказал, что снаряды падают в деревне Марково и поселке Теткино, которые расположены в приграничном Глушковском районе.

Снаряды попадают в огороды и парки. Осколки от них разлетаются по округе, повреждая частные дома, газовые трубы и другие объекты.

3 июля Минобороны РФ рассказало, что украинские войска преднамеренно обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». При этом удар наносился по жилым кварталам, где нет военных объектов.

При обстреле Белгорода пострадали погибли четыре человека — один россиянин и трое граждан Украины. Повреждены 11 многоквартирных домов и около 40 частных.

Ряд авторов, например, Юрий Мухин, ссылаются на практику репрессалий - в современном международном праве репрессалии представляют собой нарушение одним государством прав другого, как ответ на подобное же правонарушение, с целью получить удовлетворение и принудить к восстановлению нарушенного правоотношения.

То есть вы разбомбили наши города – мы разбомбим ваши.

Но тот же Мухин указывает, что ВСУ используют городскую застройку как естественные крепости, удерживая которые, они приобретают некоторое тактическое преимущество перед лучше вооруженной и оснащенной российской армией. Практика ВСУ, известная еще со времен обороны Донецкого аэропорта.

Но тогда обстрелы украинской стороной мирных населенных пунктов в России – это не репрессалии. Российские войска не обстреливают жилые кварталы как таковые, а только те из них, которые украинское войска превращают в оборонительные объекты. Нанесение ущерба мирному населению как задача не ставится.

Украина же наносит удары по заведомо мирным объектам.

А.Б.