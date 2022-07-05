В Новосибирске умер арестованный по делу о взятке хозяин крематория и музея смерти Якушин

Люди смертны, в том числе и владельцы похоронного бизнеса. Но почему-то люди все более смертны под арестом…

В Новосибирске скончался владелец крематория и музея смерти 69-летний Сергей Якушин, находившийся под домашним арестом по обвинению в даче взятки.

Якушина госпитализировали на прошлой неделе в связи с ухудшением здоровья на фоне онкологии.

Хозяин крематория был задержан осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. По версии следствия, с 2011 по 2019 год Якушин, являвшийся учредителем ритуального агентства, передал через посредников заведующему патологоанатомическим отделением больницы 1,2 миллиона рублей.

И где тут коррупция? Все похоронные агентства работают бок о бок с моргами. И то, что кто-то получает за это вознаграждение – еще не преступление.

Во всяком случае, покойникам это точно не вредит.

А вот то, что под арест попадают все чаще смертельно больные люди – это вредит репутации государства.

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К примеру, куда может скрыться раковый больной? Только на тот свет, даже если ему и удастся ускользнуть от правосудия куда-нибудь в израильскую клинику.

А.Б.