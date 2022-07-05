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Московский листок

Британия включила в санкционный список дочь философа Дугина и самого честного чиновника РФ

Опубликовано 05.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Британия включила в санкционный список дочь философа Дугина и самого честного чиновника РФ

Дугин тот еще философ, но дочку-то зачем трогать?

Тем не менее, в списке оказались дочь философа Александра Дугина Дарья, а также соучредитель и совладелец информагентства Newsfront Михаил Синелин, замдиректора издания Евгений Глотов и якобы финансирующий издание предприниматель Юрий Федин.

Newsfront – волонтерское издание, хотя и со своей жесткой позицией, да, сугубо пророссийской. А что, иметь позицию – это уже преступление? Мне кажется, тут что-то происходит с принципами свободы слова. Разве свобода слова распространяется только на те позиции, которые нравятся "хозяевам дискурса", а на остальные – нет?

Это крымское агентство, и вся его история – это борьбы за право Крыма на то самоопределение, которое выражено волей народов Крыма. Там все однозначно.

Я всегда с удовольствием даю комментарии этому агентству и не считаю, что делаю что-то неправильно – а они публикуют эти комментарии, независимо от того, согласны или нет. Это во всяком случае честно.

Ну а привлечь за участие в учреждении издания Михаила Синелина – это уже где-то за гранью. Дело в том, что Синелин – это образец честного и порядочного государственного служащего, естественно, пока он находился на госслужбе так оно и было.

Интересно, почему-то на Западе часто вступаются за натуральных воров и коррупционеров, но по взглядам относящихся к либеральному лагерю.

А Синелин – не имею права сказать, что коммунист, но по взглядам весьма близок – не случайно же он руководил аппаратом первого вице-премьера Юрия Маслюкова, по общепризнанным взглядам, спасшего экономику России после дефолта, устроенного либеральными деятелями во главе с Сергеем Кириенко, так успешно сегодня разваливающим в Администрации президента внутреннюю политику страны.

Да, собственно, развалившим уже – нет у нас больше политики, сплошное администрирование не по уму…

А.Б.



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