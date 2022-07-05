Теперь каждый наркоша в России – жертва кровавого режима

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в РФ обвинили в контрабанде наркотиков, попросила президента США Джо Байдена не забывать о ее деле. Выдержки из письма спортсменки американскому лидеру опубликовала в понедельник газета The Washington Post.

"Я понимаю, как много у вас дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и о других задержанных американцах", - отметила Грайнер. "Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой", - попросила она.

Баскетболистка в связи с этим сообщила, что голосовала за Байдена на президентских выборах в США, состоявшихся в 2020 году.

Грайнер по решению суда находится под стражей до 20 декабря за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево.

В составе сборной США баскетболистка выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

Тут, конечно, вопрос – она не знала, что в России за провоз наркотиков сажают? Думаю, знала, ведь играла за российскую команду. Но, видимо, полагала, что американке и олимпийской чемпионке можно немного больше, чем рядовому гражданину.

Но сейчас, когда Россия совсем уж "империя зла", она может рассчитывать на внимание мировой общественности как жертва бесчеловечного режима.

Режим и правда бесчеловечный, но какое это имеет отношение к арестованной наркодилерше?

А.Б.