Важнейшая причина военного конфликта на Украине

I. Возвращаясь к ранее напечатанному.

В своей статье от 2017 года, посвященной деградации украинского ВПК и постоянному снижению боеспособности ВСУ, я прогнозировал, что, в итоге, Украина может стать жертвой агрессии. По соображениям украинской цензуры, тогда я не называл РФ, в качестве главного противника, но, предполагал, что, если негативные процессы в оборонной сфере данной страны будут продолжаться и дальше, то в обозримой исторической перспективе у Украины обязательно произойдёт вооружённый конфликт. Даже, например, с Польшей, Венгрией или Румынией.

И, то было не преувеличением автора! Я обосновывал это тем, что большая часть министров обороны Украины и абсолютно все президенты этой страны приложили руку к поистине катастрофическому снижению оборонного потенциала своей страны.

Так, при первом президенте Украины – Леониде Кравчуке (1991-1994), вначале было утрачено тактическое ядерное оружие, а затем и – стратегическое. Взамен, несмотря на предостережение президента Франции Франсуа Миттерана, недалёким украинским руководством был подписан довольно странный документ – Будапештский меморандум(1994), не дававшие Украине реальных гарантий ёё безопасности.

Преемник Кравчука – Леонид Кучма (1994-2004) вначале серьёзно «взялся» за флот: так, недостроенный крейсер-авианосец «Варяг» был продан по смехотворной цене за 20 млн. якобы для переоборудования в плавучее казино (Сейчас это авианосец ВМС НОАК «Ляонин»).

Готовый на 95% ракетный крейсер с весьма символическим названием «Украина» достроен не был из-за очередных ограничительных договоров, подписанных к тому времени Киевом (в настоящий момент крейсер ожидает продажи на слом).

28 мая 1997 года произошёл раздел Черноморского флота СССР: если РФ получила 81,7% кораблей, то Украине досталось остальные 18,3% судов, малопригодных, в своём большинстве, для боевого применения. Почти вся украинская «армада» была потеряна в ходе крымских событий 2014 года.

У этого карикатурного флота был и весьма невыразительный флагман - «Гетьман Сагайдачный». Заурядный сторожевой корабль был на Украине объявлен «настоящим» фрегатом, причём, модернизация проведена не была. Про его слабое противовоздушное и, особенно, противокорабельное вооружение я писал ещё 5 лет назад [1]: в ходе нынешнего конфликта «Гетьман Сагайдачный» был затоплен в порту Николаева в первый же день российского вторжения.

Так, что украинская элита может сколь угодно гневаться на РФ за блокаду черноморских портов, но в этом виновата, в значительной степени, она сама.

Президентство Кучмы совпало с деиндустриализацией Украины: из-за отсутствия поддержки государства в первую очередь пострадали оборонные предприятия: единственное заметное исключение - ракетный завод «Южмаш», где второй президент ранее был директором. Вот для него в бюджете страны нашлись и деньги на конверсию и на продолжение работ по ракетной тематике.

Также, именно при Кучме, началось сокращение числа военных училищ, распущена Национальная гвардия Украины(2000), частично разобраны, а частично переданы РФ стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-22М, крылатые ракеты Х-22, Х-55 и другие виды авиационной техники, которые сейчас активно используются ВВС России на Украине.

И, почему Кучма тогда так и не получил свою, без сомнения, заслуженную награду – Героя России лично для меня осталось загадкой.

При следующем президенте Викторе Ющенко танковый завод имени Малышева в 2006-2008 гг. находился на грани банкротства; на боевую подготовку ВСУ стали выделять меньше денег, чем на военные оркестры(2010); появилась практика увольнения в запас офицеров среднего звена в 35-летнем возрасте при минимальной норме в 45 лет; часть лётчиков украинских ВВС были переведены в аэродромные службы из-за невозможности обеспечения минимально-допустимого по техники безопасности годового налёта.

Улучшения наметились лишь при сменившем Ющенко Януковиче (2010-2014): его военный министр Дмитрий Саламатин (2012) провёл необходимые реформы; средний годовой налёт на одного лётчика впервые за годы независимости Украины достиг 51 часа; были приняты на вооружение целый ряд его новых видов. Впоследствии, именно Януковича и Саламатина украинская элита назначила виновниками уничтожения украинской армии, полностью проигнорировав предыдущую и весьма постыдную историю. Впрочем, за Януковичем тоже водился «грешок» - при нём было вывезен в РФ последний сохранившийся на Украине ядерный материал, пригодный для создания тактического ядерного оружия.

В 2014 году в связи с потерей Украиной Крыма и началом войны на Донбассе более чем на 40% вырос военный бюджет, была «возрождена» Национальная гвардия Украины, а завод имени Малышева перешёл на трехсменный режим работы. Зато «Южмаш» из-за разрыва с российскими партнёрами едва не был ликвидирован – предприятие спас новый инвестор из США.

И, если бы, то был единственный подобный эпизод во времена правления президента Петра Порошенко, которое следовало бы назвать временем упущенных возможностей!

Так, в 2014 году Канада хотела бесплатно передать Украине не новые, но полностью исправные истребители-бомбардировщики F/A-18 с далеко не выработанным ресурсом двигателей – украинские военные наотрез отказались от этого заокеанского подарка, мотивируя сложностью обслуживания этой американской техники, по сравнению с самолётами советского образца.

А ведь за 8 лет до российского вторжения можно было бы и обслуживание освоить, и самолётный парк значительно пополнить: тогда президенту Зеленскому не нужно было бы истерично вопить на весь мир о необходимости закрытия неба Украины – украинские ВВС могли бы сделать это собственными силами!

В том же году едва не было прекращена разработка противокорабельной ракеты «Нептун» - той, что отправила на дно Черного моря флагман ВМФ РФ ракетный крейсер «Москву». В результате, ракету всё-таки приняли на вооружение, но выпустить её в достаточном количестве к началу конфликта так и не успели.

Что и стало одной из причин утраты контроля над островом Змеиный.

Также не было освоено производство танковых орудий с большим ресурсом стволов, надёжных миномётов и многого иного, без чего не обходится не один военный конфликт.

Зато в каденцию Порошенко в сфере оборонного производства расцвела коррупция: то в соседней Беларуси для ВСУ зачем-то закупались грузовики «МАЗ», хотя аналогичные модели производил завод в Кременчуге; то на оборонных предприятиях РФ приобретались бывшие в употреблении запчасти для бронетехники и продавались для украинских ремонтных заводов уже под видом новых. Или комплектующие поставлялись всё-таки новые, например, для транспортных самолётов, но их цена была завышена во многие разы.

В 2019 году из-за хищений в государственном концерне «Укроборонпром» разгорелся коррупционный скандал, в итоге, стоивший Петру Порошенко его президентского кресла. Однако при новом президенте - Владимире Зеленском – уголовное дело о коррупции в «Укроборонпроме» фактически было прекращено.

Таким образом, можно не воспринимать российский тезис, что Украина – несостоявшееся государство и геополитическое недоразумение. Но то, что украинская элита все годы независимости проводила самоубийственную политику в оборонной сфере, чем только провоцировала Кремль совершить нападение – это факт. Да, с 2019 года начинается массовая поставка военного снаряжения на Украину из стран НАТО и переобучение личного состава украинской армии по западным стандартам. Однако, очевидно, что за 3 года ликвидировать все пробелы в оснащении ВСУ, «накопившиеся» с 1991 года, было невозможно.

II. Как не следует готовиться к войне.

Между тем, главное прегрешение Зеленского – даже не в продолжение порочной политики своего предшественника: ещё в середине 2021 года он, по его собственному признанию, знал, что российское вторжение более чем вероятно. Однако страна к отражению нападения оказалась подготовлена очень плохо, даже безобразно, несмотря на рост военного бюджета по сравнению с 2012 годом почти в два раза.

Так, ряда аналитиков (например, А. Несмиян, А. Кунгуров) ещё до начала конфликта обращали на две важнейшие проблемы: Украина катастрофически зависела от поставок ГСМ именно из РФ; также в стране так и не было толком освоено производство боеприпасов, включая для систем РЗО и тяжёлой артиллерии.

После начала боевых действий сразу наметился дефицит топлива, хотя киевская пропаганда, скрывая промахи правящего режима, продолжает всё валить на обстрелы российскими войсками нефтебаз, НПЗ и бензоколонок. Ситуация стала выравниваться только спустя три месяца, благодаря поставкам из европейских стран.

Тоже произошло и с нехваткой боеприпасов для ВСУ, которая усугубилась тем, что c начала 2000-х на Украине почти ежегодно взрывались склады боеприпасов: самой крупной техногенной катастрофой стала детонация 57000 тонн боеприпасов на складах в Новобогдановке (Запорожская область) в 2004 году.

Казалось бы, огромные склады, доставшиеся от СССР, где значительная часть боеприпасов хранилась просто под открытым небом, следовало бы давно ликвидировать, а их содержимое – рассредоточить по множеству расположенных вдалеке от насёлённых пунктов мелких складов подземного типа. Но, этого сделано не было: очень многие украинские военные склады стали лёгкими мишенями для авиации, крылатых и баллистических ракет противника уже в первые дни конфликта.

И, третий из важных факторов: граница, на всём её протяжении, за исключением линии противостояния с ДНР и ЛНР, была укреплена отвратительно, хотя времени с 2014 года было предостаточно. Также, почти везде не хватало сил для её прикрытия, да и укрепрайонов внутри страны также было создано в совершенно недостаточном количестве.

В результате, авангард российских войск, вторгнувшихся на Украину из Белгородской области РФ, преодолев более 40 км., добрался до окружной дороги Харькова всего за 3 часа, где и был остановлен.

В тот же день, вышедшая из Крыма российская группировка преодолела на ряде направлений более 100 км., достигнув Херсона, Геническа и Мелитополя – подобной резвости мог позавидовать даже вермахт 22 июня 1941 года!

Этот факт, без всякого сомнения, позорный - ничего подобного в истории войн в этом регионе ранее не случалось! Так, в ходе русско-турецкой войны 1735-1739 годов русским войскам потребовалось «целых» 3 дня, чтобы, разгромив на перешейке отряды янычар и крымско-татарской конницы, двинуться вглубь Крыма. В 1941 году вермахт затратил на вторжение на полуостров почти месяц, а войска Красной Армии три года спустя - более недели!

Главным элементом «укрепрайона» ВСУ на Юге Украины были заминированные мосты в районе посёлка Чонгар, которые россиян почему-то не остановили. Перешеек между Крымом и материковой Украиной оборонялся только частью отдельной мотопехотной бригады, батальоном морской пехоты и небольшим артиллерийским подразделением.

И, это – всё, хотя им противостояла 30 тысячная российская группировка войск: даже генштаб ВСУ (25 апреля) признал 15 - кратное численное превосходство противника! Очевидно, что для упорной обороны перешейка, где сама география благоприятствует обороняющейся стороне, требовалось бы никак не менее эквивалента 2-3 дивизий. Основное объяснение, почему ни украинские военные разведчики, ни деятели из генштаба ВСУ, в течение многих лет в упор не замечали проблему: негативная кадровая селекция. Необоснованное сокращение численности армии, её плохое финансирование в течение десятилетий вынудило многих лучших военных специалистов покинуть её ряды. Подготовить им замену в короткий срок оказалось невозможно.

III. Кого, когда и где нужно судить. Дважды «выжженная земля».

27 февраля сего года Украина подала иск против РФ в Гаагский трибунал, месяц спустя была создана коалиция из 42 стран, которая поддержала Украину в этом начинании. Идея украинских властей понятна: организовать нечто подобное Нюрнбергскому процессу (1945-1949); в Киеве даже придумали название «Нюрнберг-2». Основная проблема замысла: пока РФ не будет не нанесено военное поражение или её экономику не поразит серьёзнейший кризис, угроза судебной расправы над обитателями Кремля носит исключительно виртуальный характер.

Между тем, сейчас для Украины был бы более актуален другой суд - над деятелями, приложившим руку к снижению оборонного потенциала страны. Такова общеизвестная практика: например, после поражения Франции в войне против Германии(1939-1940) на скамью подсудимых была посажена большая группа французских военных; тоже произошло и в царской России после поражения в русско-японской войне (1904-1905).

Но, Украина – не такова! В 2014 году после утраты Крыма и начала войны на востоке страны никаких судебных действий над кем-либо не последовало: так, Кучма и Кравчук вместо посадки на скамью подсудимых были отправлены в контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе. И, даже сменяли друг друга на должности её председателя! Так, что на Украине трудно ожидать каких-либо разбирательств в 2022 году или позднее.

К судебной теме примыкает тема другая – о причинах обстрелов российскими войсками гражданских лиц, жилых домов и мирной инфраструктуры в украинских населённых пунктах; тем более суды на рядом российских военнослужащих из числа пленных уже начались.

По мнение А. Несмияна, обстрелы – это месть за сопротивление войскам РФ,

«освобождённое» население зачастую встречало россиян отнюдь не цветами. Случай, без сомнения, распространенный, но не доминирующий. Другая гипотеза, что обстрелы производятся с целью деморализации населения, не верна, ибо огонь без разбору приводит к обратному – повсеместному озлоблению мирных жителей.

Можно обозначить и некоторые иные причины подобных обстрелов:

- безнаказанность отдельных военнослужащих российской армии, плохой контроль над ситуацией со стороны вышестоящих командиров;

- явно заказной характер некоторых обстрелов, когда уничтожатся объекты одних бизнес - групп, но не трогаются подобные структуры – других;

- неумение российских войск быстро и эффективно штурмовать позиции врага среди массивных бетонных сооружений без пальбы по площадям. Уже очевидно: из эпопеи по осаде донецкого аэропорта войсками ДНР (май 2014 – январь 2015) практических выводов сделано явно не было, что, привело к длительному топтанию войск РФ под Мариуполем;

- применение тактики «выжженной земли» в отношении тех регионов Украины, захват которых в обозримом будущем не планируется. То, есть возврат коллективному Западу его украинских долгов, не только в виде многомиллионной толпы беженцев из Украины.

Поясню: с первых лет независимости ЕС и США поддерживали на Украине только политиков - проводников своих интересов, часто явных коррупционеров. Украина деградировала - и из «Второй Франции» стала «Европейской Сомали».

Очевидно, на Западе ожидали, что Украина рано или поздно всё-таки вернётся в сферу влияния России, тем самым станет фактором её усиления. Последнее допустить было никак нельзя, а, значит, без тактики «выжженной земли», хоть и по технологии «мягкой силы», - никак.

Затем, руководство РФ допустило ряд промахов в своей украинской политике, особенно в 2004-2005 годах и противник кардинально изменил стратегию – из фактора усиления России Украину было решено превратить уже в фактор её ослабления. Мирным способом ответить на этот вызов руководству РФ не удалось, и началась спецоперация – де – факто – война.

Уже очевидно, что поглотить всю территорию Украины – не получится, а, значит, возникает вопрос, что делать с неподконтрольной Кремлю территорией. Польша, Венгрия и Румыния пока не спешат забирать спорные куски украинских земель – пока нет команды из Вашингтона.

Поэтому в Москве решили пойти по самому простому пути – превратить в руины то, что не смогут захватить, предоставив Западу самому расхлебывать заваренную им же кашу.

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