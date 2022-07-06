Поблекший, растерявший заграничные приходы Патриарх Кирилл посетил Калининград, где, среди прочего, делал неоднозначные высказывания. «Многие восстают сегодня в том числе и на Отечество наше. Но знаем, что Отечество не сделало ничего никому плохого», - заявил глава РПЦ.

Во как! Смелое заявление. Патриарх не боится выглядеть слабоумным и лицемерным. Мог бы ещё добавить, что на Украину мы пришли с любовью и встретили в ответ черную неблагодарность.

Тем временем, главный церковный «либерал» и кандидат на место Патриарха митрополит Иларион исключен из президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. Ранее 7 июня Синод Русской православной церкви освободил Илариона от должности главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Религиовед Андрей Шишков отмечал, что митрополит «ни разу не высказывался в поддержку спецоперации, всегда обходил эту тему насколько возможно в публичных высказываниях». Сам Иларион комментируя ситуацию сказал, что «не вписался в поворот». Бывает. Илариона хотя бы не посадили.

Зато председатель синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, протопресвитер военного и морского духовенства священник Олег Овчаров совершил чин освящения помещений Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. Поможет ли это вооруженным силам – большой вопрос.

Вообще, происходящее на Украине и вокруг дает основание задаться вопросом: а не оставил ли нас Бог и кто в этом виноват? Молились, молились, храмы строили всё напрасно. Провал по религиозной линии получается.