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Московский листок

А не оставил ли нас Бог и кто в этом виноват?

Опубликовано 06.07.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл
А не оставил ли нас Бог и кто в этом виноват?

Поблекший, растерявший заграничные приходы Патриарх Кирилл посетил Калининград, где, среди прочего, делал неоднозначные высказывания. «Многие восстают сегодня в том числе и на Отечество наше. Но знаем, что Отечество не сделало ничего никому плохого», - заявил глава РПЦ.

Во как! Смелое заявление. Патриарх не боится выглядеть слабоумным и лицемерным. Мог бы ещё добавить, что на Украину мы пришли с любовью и встретили в ответ черную неблагодарность. 

Тем временем, главный церковный «либерал» и кандидат на место Патриарха митрополит Иларион исключен из президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. Ранее 7 июня Синод Русской православной церкви освободил Илариона от должности главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Религиовед Андрей Шишков отмечал, что митрополит «ни разу не высказывался в поддержку спецоперации, всегда обходил эту тему насколько возможно в публичных высказываниях». Сам Иларион комментируя ситуацию сказал, что «не вписался в поворот». Бывает. Илариона хотя бы не посадили. 

Зато председатель синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, протопресвитер военного и морского духовенства священник Олег Овчаров совершил чин освящения помещений Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. Поможет ли это вооруженным силам – большой вопрос.

Вообще, происходящее на Украине и вокруг дает основание задаться вопросом: а не оставил ли нас Бог и кто в этом виноват? Молились, молились, храмы строили всё напрасно. Провал по религиозной линии получается.



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Всего комментариев к статье: 1
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Novaja, staraja zapoved`
- - - - - написал 06.07.2022 09:51
Ne bombite i ne bombimi budete!
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