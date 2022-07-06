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Московский листок

Про дороги и "умных людей"

Опубликовано 06.07.2022 в разделе комментариев 0

транспорт паром
Про дороги и "умных людей"

Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу, соединяющую основную территорию России и Калининград.

Губернатор уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность пассажирских перевозок.

"Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?" — добавил он.

Алиханов уточнил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.

Хорошая идея, правильная, но кто сказал Алиханову, что Литве это надо?

Если бьы Литве было надо, чтобы между Калинигнградом и остальной Россией было нормальное сообщение, она бы не вводила ограничений, допустим, на проезд поездов - ну зачем бы эти все дурацкие "недовизы" и прочее, если можно просто двигаться поездом без остановок в Литве?

Боятся, что кто-то спрыгнет?

Это Литве не надо!

И тут надо только кнутом и пряником добиваться от Литвы передачи земли под дорогой в администрирование РФ, на основе, скажем, аренды на 100 лет, либо не знаю...

Опять же, после постройки моста в Крым как-то затихли разговоры об отечественных грузопассажирских паромах, типа "Викинга" или "Силии". Ну или заказать постройку. Связать, наконец, Калининград с Ленинградом паромной линией - это ж выгодно, в конце концов...

Как и с Крымом - мост построили и паромы забросили.

А чтобы диверсифицировать транспортные потоки - этого и в заводе нет.

 А.Б.



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