Китай сделал заявку на мировое лидерство

Китай предупредил о своей готовности построить более справедливый мировой порядок на фоне глобальной нестабильности и укреплять сотрудничество с развивающимися странами. Об этом заявил глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.

В отличие от наших, китайские чиновники высокого уровня не метут языком как Маша Захарова, а если уж сказали, то обязательно сделают. Или, во всяком случае, серьезно постараются.

О чем эта заявка? Конечно, о лидерстве. Пока в третьем мире, но это пока.

Россия не может выиграть в глобальном противостоянии с Западом, даже на Украине. А вот Китай - может. Прежде всего, начиная с того, что делал когда-то СССР - с создания противостоящего Западу Социалистического легеря из развивающихся стран.

Но не только из развивающихся - ни ГДР, ни Венгрия, ни Чехословакия развивающимися странами не были.

Как и сейчас - заинтересованная в новом миропорядке Россия тоже к развивающимся не относится, как и Белоруссия.

Другое дело, что в новом миропорядке лидером будет уже не Россия, а Китай. Но уж тут сами кузнецы своего счастья...