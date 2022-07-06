Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Китай сделал заявку на мировое лидерство

Опубликовано 06.07.2022 в разделе комментариев 0

сша китай
Китай сделал заявку на мировое лидерство

Китай предупредил о своей готовности построить более справедливый мировой порядок на фоне глобальной нестабильности и укреплять сотрудничество с развивающимися странами. Об этом заявил глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.

В отличие от наших, китайские чиновники высокого уровня не метут языком как Маша Захарова, а если уж сказали, то обязательно сделают. Или, во всяком случае, серьезно постараются.

О чем эта заявка? Конечно, о лидерстве. Пока в третьем мире, но это пока.

Россия не может выиграть в глобальном противостоянии с Западом, даже на Украине. А вот Китай - может. Прежде всего, начиная с того, что делал когда-то СССР - с создания противостоящего Западу Социалистического легеря из развивающихся стран.

Но не только из развивающихся - ни ГДР, ни Венгрия, ни Чехословакия развивающимися странами не были.

Как и сейчас - заинтересованная в новом миропорядке Россия тоже к развивающимся не относится, как и Белоруссия.

Другое дело, что в новом миропорядке лидером будет уже не Россия, а Китай. Но уж тут сами кузнецы своего счастья...

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрьму
Старый способ решения кадровых вопросов через тюрь...
01.07.2022
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы"
Общественный деятель и "просто исполняющие приказы...
01.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Китай сделал заявку на мировое лидерство (0)
Про дороги и "умных людей" (0)
А не оставил ли нас Бог и кто в этом виноват? (4)
Важнейшая причина военного конфликта на Украине (3)
Экс-министершу хотят убить и она прячется! (7)
Теперь каждый наркоша в России - жертва кровавого режима (4)
Британия включила в санкционный список дочь философа Дугина и самого честного чиновника РФ (4)
В Новосибирске умер арестованный по делу о взятке хозяин крематория и музея смерти Якушин (2)
Репрессалии в одну сторону (5)
Сделана заявка на звание нового Вольфовича! (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Прибалтийское недоразумение: очередное хамство и плевок в сторону нас?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Возможная погибель: чем провинились мурманские тюлени?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Другая модель экономики, которую мы еще не осмыслили
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Смелые заявления Патриарха, опала Илариона, провал по религиозной линии
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вымирающее образование: что делать нашим детям?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss