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Московский листок

Трое детей? Двойная ипотека в нагрузку

Опубликовано 07.07.2022 автором Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

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Трое детей? Двойная ипотека в нагрузку

Новоуренгойская семья Сулейменовых взяла ипотеку в начале 2015-го года. 2 комнаты в 45 квадратов. На улице Тундровая, дом 14. Вместо обещанного мартовского заезда въехать в дом они смогли только 30 октября 2016-го, через полтора года съёмного жилья. Впрочем, радоваться пришлось недолго. Через год по дому пошли трещины, и не только в квартире Сулейменовых, и не только в 14 доме, но по всему Тундровому комплексу (4 дома), пострадал и дом № 5 по улице Крайняя, стал расходиться по швам.

 

Тем не менее, только после многочисленных обращений жителей, после петиции Президенту, власти приступили к расселению жильцов домов. Видимо, ожидание аварийной ситуации не особо-то и волновало городские власти. Наверное, переборщила столичная валерьянка, которую в ноябре 2015-го московские активисты передали через представительство ЯНАО действующему тогда мэру Ивану Костогризу. Костогризу в то время был причинён «существенный вред деловой репутации», он сильно переживал и страдал бессонницей (после того, как в ютуб были выложены видео от местных жителей о выселениях горожан и аварийных новостройках ещё тех лет). Он подал в суд на одну из жительниц города. Но, видимо, валерьянка помогла Костогризу и его соратникам сверх меры — иск на жительницу был отозван, и даже расходящиеся по швам дома, уже не волновали слаженную городскую чиновничью команду и в последующие годы.

Осенью 2020-го Иван Костогриз торжественно ушёл на новый пост - депутата местного законодательного собрания, а мэрская власть перешла в руки его зама, Андрея Воронова. Поменялись и губернаторы. Дмитрий Кобылкин и того раньше — в мае 2018-го пошёл на повышение в Москву, оставив за бортом многочисленные обращения по жилищным вопросам. Новый губернатор, Дмитрий Артюхов, по всему принял традиции Кобылкина.

Жилищная драма семьи Сулейменовых также прошла путь от Костогриза (при котором была взята аварийная ипотека), до Воронова (при котором выселяют на улицу).

В 2019-м их дом 14 по улице Тундровой был признан аварийным, семье было предоставлено жильё по адресу — мкрн. Тундровый, дом 5. Двухкомнатная квартира больше прежней на 14 квадратов. За неё надо было доплачивать или выезжать, взяв компенсацию за прежнюю квартиру деньгами.

Так как Светлана находилась в декретном отпуске, то обратилась к администрации с просьбой отсрочить платёж по новым 14 квадратам, пока не вернётся на работу. В администрации обещали подумать, думали почти год, а потом раздался звонок из Департамента имущественных отношений — вот вам неделя для подписания документов — либо полноценная оплата 14 квадратов, либо с неполными деньгами в любую сторону (это всё, что нужно знать о государственной политике в области демографии в РФ).

 

Отметим, что Администрация хотела заплатить за аварийную квартиру — 4 600. Когда-то двухкомнатная квартира столько стоила, но цены уже подросли. И сейчас за эти деньги нельзя купить и однокомнатную.

Начались судебные тяжбы. Изначально суд выиграла администрация, потом семье удалось добиться выплаты в 6.5 миллионов, но. Но внезапно подал в суд Сбербанк (через который была взята ипотека). Несмотря на то, что семья всегда исправно платила, Сбербанк посчитал, что из суммы компенсации на жильё ипотека должна быть погашена досрочно. Суд первой инстанции принял сторону Сбербанка. Суд второй инстанции отменил данное решение. Но тут цены на жильё скакнули снова и теперь уже и 6.5 миллионов не хватало на покупку квартиры.

 

Семья обратилась в Администрацию. Им посоветовали добиться через суд следующего решения: проводится переоценка стоимости квартир на Тундровой 14 и мкрн.Тундровый 5, после чего семья может остаться в мкрн. Тундровом 5, выплатив разницу. Обещали, что добиваться сильно не придётся, потому как Администрация заключит мировое соглашение.

Но в суде мировое соглашение заключено не было. Судебное решение осталось прежним — выселить с компенсацией, причём, банк снова подключился к процессу и на этот раз успешно снял «свои» 2 миллиона 300 тысяч (это всё, что нужно знать об ипотеке в РФ).

На оставшуюся сумму в Новом Уренгое невозможно купить уже ничего. Администрация срочно требует от семьи предоставить реквизиты для перечисления остатка компенсации. А там уже и выселение не за горами. Обращения к Пузанову и Мурашко (замы в Администрации) также проблемы не решили.

Мурашко отметила — вот решение суда, и мы ничего не можем с этим поделать.

 

«А мне что делать с этими деньгами? Я останусь на улице со своими детьми. Мне что делать?…» — спрашивает Светлана. — «Я уже 8 лет проплатила ипотечный кредит, столько процентов отдала! Вы мне предлагаете ещё раз влезть в ипотеку и платить ещё сколько лет неизвестно?

 

...Мне не нужны деньги, мне нужна квартира, в которой я буду проживать. Мне не нужны ни их квадратные метры, ни больше, не меньше, дайте мне мою квартиру в 46 квадратов. Которую я купила».



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