Способность к фантазии

Извините, но опять будет две статьи о кретинах в качестве элиты.

Каждый судит по себе, и я не исключение, посему меня поражает, какая масса людей, зарабатывающих написанием или произнесением слов, не представляет, что эти слова описывают, – не имеют фантазии представить «в мозгу» то, о чём идёт разговор. Мне это кажется просто невероятным, но я не могу по-иному объяснить то, что происходит, - они не видят в уме то, о чём говорят.

Информационное пространство заполнено миллиардами слов миллионов болтунов на самые разные темы, слушателей эти слова радуют, слушатели от этих слов возмущаются, этих слов пугаются, но в своей массе ни сами болтуны, ни слушатели даже не пробуют представить в уме, что эти слова описывают. Как так может быть?

Вот сейчас идёт война между Россией и Украиной, и масса народу с обеих сторон запугивает своих слушателей рассказами о различных «правдивых» случаях зверств противника. И меня поражает – как люди, имеющие мозги, могут в такое верить? И ответ один, повторю, – а они не имеют способности к фантазии, они не могут увидеть в своём уме эти рассказы – не могут представить себя на месте героев этого рассказа.

Для примера возьму образцы пропаганды из уст высших должностных лиц Украины, хотя то, что «гонят» их российские коллеги, ещё тупее.

Вот военный руководитель той части Луганской области, которая оставалась в подчинении Киева, на тот момент основное действующее лицо в деле защиты Северодонецка, С. Гайдай, рассказывает ведущей телеканала «Украина 24», надо думать, очередной ужасный и правдивый эпизод из истории защиты украинцами этого города https://www.youtube.com/watch?v=367UKZruKaI&t=36s. Перескажу своими словами по-русски.

По словам Гайдая, когда русские боевики начали подходить к городу и началась эвакуация жителей Северодонецка, один житель Северодонецка, с некими иными неизвестными людьми, выехал на частной машине из города, а эта траса простреливалась боевиками из вооружённых сил России. И эти боевики расстреляли эту автомашину, убив всех, кроме этого свидетеля, который тяжело раненый отлежался в кювете, а потом пошёл прятаться от села к селу и так дошёл до Польши, там лёг в госпиталь, видимо, перевязать смертельные раны, и оттуда позвонил Гайдаю и рассказал, что машина была не одна, что их ехало 80 человек, они поднимали руки вверх и махали полотенцами русским, но русские всё равно их всех убили каким-то образом.

Вы можете представить себя героем из этого рассказа? Нет, понятное дело, на месте Гайдая представить себя может «не только лишь каждый», и у меня к нему профессиональный вопрос руководителя: а ты где был, тупой мудак?! Почему узнал об этом из Польши? Почему сразу же не выслал на место трагедии спасателей и медиков оказать помощь уцелевшим и вывезти тела для захоронения? Ну, ладно.

Но ведь на месте тяжело раненного героя вы себя можете представить? Почему вы из кювета не позвонили Гайдаю и не попросили помощи? Почему вы не позвонили из сёл, в которых, якобы, прятались? Почему вам надо было по территориям Харьковской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей с переходом границы добраться аж до Польши, и только оттуда позвонить Гайдаю?

И вот большинство высших чиновников Украины как откроют рот, так и понеслась вот такая тупая херня, принимаемая всеми (ну, большинством) как святая правда.

У меня на сайте толи службу несёт, толи добровольцем служит украинский пропагандист и, надо сказать, он выглядит существенно умнее своих российских коллег, которые вообще ничего не воспринимают и тупо талдычат о том, что Украина ещё в 2014 году первая напала на ДНР, а, значит, и на Россию. И вот этот украинский пропагандист порекомендовал послушать с 23:10 по 27:15 рассказ украинского генерала А. Макаренко https://www.youtube.com/watch?v=RxDeV-KwAG4.

Я прослушал этот рассказ, но сначала пара слов об этом генерале. Это генерал-лейтенант таможенных войск в отставке, он десятый командующий этой службой на Украине и сумел цепляться за кресло главы таможенной службы целых 14 месяцев, пока его ни посадили, понятное дело, за решётку (правда, он в итоге выкрутился). Но интересно не это - этот Макаренко ещё и капитан первого ранга советского, а потом и российского военно-морского флота, но не настоящий моряк, а «моряк» по специальности политработы. То есть не капитан, как командир корабля, а по приёмам своей профессии политического руководителя - «поллитрук». Он и выглядит как «поллитрук».

И вот он рассказал Гордону такую ужасную историю, давая множество подробностей, и даже переходя на малороссийское наречие, называя его суржиком, чтобы было убедительнее. Но я сразу переведу на русский всё им сказанное:

«Моё село родное в оккупации, я знаю, какие там трагические события произошли. Вот у меня друг, близкий товарищ мой, ну, земляк по селу, на три года младше меня, я ему щелбаны в школе давал, а потом он стал мощным сильным фермером, сам себя создал из ничего, трудяга колоссальный, село поддерживал как мог, сильный мужик, наш такой, украинец, Иван. И звонит он мне, связь, слава господу, была, и говорит: «Толя, - я перехожу на украинский наш суржик. У нас на Запорожье говорят суржиком таким, - Толя, ты слышишь?». Я говорю: «Что там такое случилось у вас?». «Мне сказали, приехали вот эти», - а там стояли чечены и буряты. Это вообще уникальная история. Как он мне рассказал, у него стояли в доме чечены и буряты, так вот, буряты чеченам ноги мыли. Он был в шоке! Он это видел! Он был в шоке! Но это такая ремарка, извините. И он мне говорит: «Вот приехали, сказали, что завтра мне надо выйти в поле, поскольку приедет российское телевидение и будет меня снимать, как я благодарно буду сеять для них пшеницу». Я говорю: «И что ты решил, Ванечка?». Он говорит: «Я или сам застрелюсь, или кого-нибудь из них застрелю, но в поле не выйду». Я говорю: «Ванюша, слушай меня внимательно, - я сейчас перехожу на русский, так вот, - слушай меня внимательно, дорогой друг. Садись за руль, бери своих родных и пытайся выехать, - там три блок-поста есть в селе, - вот через один из блок-постов, где тебя ещё не знают, пытайся выехать. Получится – спасайся!». У него получилось, он выехал. А несколько из наших общих знакомых-фермеров, остались там. И потом прошло время, и Ваня набирает меня и гворит: «А ты знаешь, что с этими ребятами?». Я говорю: «А что?». «Холмики!». «Я говорю: «Какие холмики?». «В степи. Их убили!».

И вид у поллитрука был такой, что вот он сейчас возьмёт и заплачет! И Гордон вместе с ним.

Ну, вот давайте представим себя на месте фермера. Вам 55 лет, у вас некая опасность для жизни, и что - вы не найдёте ничего умнее, чем позвонить детскому «наставнику», обворовывавшему Украину в таможенной службе? А сами вы не догадаетесь выехать? Никак не догадаетесь?

Чечены служат только в своих сугубо национальных батальонах, буряты служат в российских батальонах. Поэтому чтобы чечены и буряты жили в одном доме, надо, чтобы дом мог вместить сразу два батальона, то есть не менее 600 человек. Зачем фермеру такой дом?

Далее, генерал-поллитрук молчит, как называется село, в котором он родился, а называется оно Тарасовка – одна из двух Тарасовок Запорожской области. Об этом селе, кстати, есть интересная подробность: «В центре села в 1938 г. был открыт памятник В. И. Ленину. В период временной оккупации гитлеровцы сбросили с постамента скульптуру Ильича. Группа местных патриотов во главе с К. Н. Галашом спрятала и сберегла скульптуру. В 1943 г. памятник В. И. Ленину реставрирован и установлен на прежнем месте». Сейчас, надо думать, памятник опять сбросили местные сподвижники гитлеровцев, надо думать, с обязательным участием поллитрука, но сохранить памятник, надо думать, уже некому.

Но сама эта Тарасовка - захолустное село, даже не стоящее на трассе, ведущей на север к самому Запорожью. Через него проходит дорога с Полог на Токмак – с северо-востока на юго-запад. Какого чёрта там вообще делать хоть какому-то российскому гарнизону? Какие там на одной улице три блок-поста?

Потом, чечены, может и отморозки, но не идиоты, чтобы унижать хоть кого-то, имеющего на руках оружие, тем более унижать бурятов – потомков Чингиз-хана.

То есть поллитрук – он и есть поллитрук: наслушался дебильной пропаганды УкрТВ и тупо гонит её теперь уже от своего имени, как раньше гнал экипажам советских подводных лодок итоги XXVII съезда КПСС. Вышибая скупую мужскую слезу из Гордона.

Особенно хороши его картинки про то, как чечено-буряты берут лопаты и автоматы, ведут бедных фермеров в широкую украинскую степь и там расстреливают, выкапывают могилы и оформляют могильные холмики. А местные жители даже не пытаются похоронить убитых на кладбище, а тут же звонят и рассказывают об этом Ванюше, а Ванюша – сразу же рассказывает поллитруку.

Ещё подчеркну, я не собираюсь вышесказанным доказывать брехню «украинских государственных служащих высшего ранга». Во-первых, идёт война, и эти «грабители тыла» тоже воюют единственно, чем умеют, - языком. Во-вторых, то, что они брешут, доказывается не приведенным мною выше разбором их брехни, а НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ БРЕХНЮ ПРОВЕРИТЬ. Честный человек в своём рассказе вам всё даст, чтобы вы проверили правдивость описываемого им события – точное место, точное время, точные имена действующих лиц и точное имя источника информации, если источнику ничего не грозит.

Но и у военного руководителя Луганской области, и у этого генерал-лейтенанта источники информации находились в безопасности, а убитым фермерам уже ничего не грозило. Тогда почему губернатор и поллитрук молчат о том, где это происходило, когда именно происходило, фамилии убитых и, главное, молчат об именах тех, кто им об этих убитых сообщил? Даже название родного села, подлец, скрыл!

Ведь явно брешут!

Ещё с СССР остался в памяти анекдот. Криминалист порет ремнём сына, приговаривая: «Порю не за то, что варенье съел, а за то, что на банке отпечатки пальцев оставил!». Так и меня в данном случае поражает не факт брехни (идёт война), а бросающаяся в глаза дебильность их брехни.

Ведь посмотрите, их с этой брехнёй никто не гнал в шею, их никто не заставлял, у них была куча времени обдумать свои слова и придумать брехню, которая хоть как-то бы была похожа на правду. А в итоге они с этой работой не справились - они даже сбрехать по-умному не смогли, а почему? А у них отсутствует фантазия – они в момент брехни не способны представить себе образно событие, о котором брешут, посему не способны описать его так, как человек видит это событие в уме, - не способны описать его достоверно.

И не поймёшь, что тут страшнее – то, что люди с вот таким умственными способностями являются государственными служащими высшего ранга или то, что окружающие их соратники и журналисты этого дебилизма не видят?

Ещё вспомнилось «по случаю»: по результатам своей экономической деятельности первый по счёту премьер-министр «свободной России», Егорка Гайдар, был полный кретин. Всё, что это экономический идиот ни делал, вело к уничтожению экономики России этим «экономистом». Потом близкие к нему люди сообщили, что он, оказывается, по жизни мог съесть тазик пельменей, но не способен был завязать шнурки на ботинках – то есть Гайдар слова о том, как завязывать, помнил, а образно этот процесс в памяти не способен был увидеть, соответственно пальцами не способен был воспроизвести. Тем не менее, в тот период лет 10 назад, когда я пытался сотрудничать с либералами, в их среде Егорку Гайдара искренне считали экономическим гением.

И эти «экономисты», и поллитруки у власти множились и множились.

А сегодня эти кретины ведут войну друг с другом. Виноват, ведут войну жизнями тех, кто голосует за этих кретинов.