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Московский листок

Аляска наш!

Опубликовано 07.07.2022 в разделе комментариев 0

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Аляска наш!

США должны помнить, что России есть что возвращать — например, Аляску, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Порядочность — не слабость, нам есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать", — подчеркнул он.

***

Ну как не вспомнить любимую группу Путина "Любэ": "Отдавай-ка землицу Алясочку, возвертай-ка родимую взад".

Наверно, Володин тоже знаком с репертуаром, и точно знает, что Путину нравится. Как не подмахнуть?

Наверно, сейчас Стрелков унты примеривает. Все знакомо - высадка в Номе, захват администрации, провозглашение Алеутской народной республики. Дальше нас там , понятно, нет, простые алеутские шахтеры и трактористы берут власть и наносят урон регулярной армии вкупе с национальной гвардией.

Одна проблема - мост туда строить очень далеко, километров полтораста получится.

И для главы Аляскинской ВГА есть отличная кандидатура, потомок Александра Баранова... Могу и согласиться.

А.Б.



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