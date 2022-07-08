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Московский листок

Иварс Калныньш дал интервью Радио Свобода

Опубликовано 08.07.2022 автором Иван Иванов в разделе комментариев 1

актер калныньш
Иварс Калныньш дал интервью Радио Свобода

Знаменитый советский и латвийский актер Иварс Калныньш дал интервью Радио Свобода, где выразил свое отношение к событиям на Украине, в России, а также свое мнение об СССР. 

Как говорил Йозеф Геббельс: "Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней". 

Это применимо не только к России, но и к США, и Евросоюзу. 

Актеры - люди эмоционального, а не логического склада ума. Интервью И. Калныньша интересно тем, что выражает образ мыслей западного обывателя и нашего бывшего соотечественника, оказавшегося на Западе. 

Иварс признается, что ничего не понимает в политике и экономике. Его суждения напоминают обсуждение темы на интернет-форуме: взаимоисключающие посты, троллинг и спам. 

Как говорил незабвенный Штирлиц: "Люди придумали радио, чтобы его слушать, вот он и наслушался!" 

На вопрос, что было хорошего в СССР, И. Калныньш ничего не смог вспомнить. 

Насчет плохого - заявил, что на вранье невозможно построить ничего стабильного. 

На вопрос, что хорошего в независимой Латвии, он заявил, что в любой момент может свободно уехать в любую страну. 

В связи с этим простой вопрос к И. Калныньшу:

- После того, как Латвия стала полноправным членом Евросоюза, а вы стали полноправным гражданином Евросоюза, почему вы не снимаетесь в Германии, Франции, Италии, где есть развитый национальный кинематограф, а снимаетесь в России?

 И. Калныньш обязательно ответит что-нибудь невразумительное. А между тем ответ простой: его туда никто и не пригласит. Там снимают своих, национальных актеров, иногда американских. Это т.н. "бытовой национализм". 

Для зрителей титульных наций Евросоюза, немцев, французов, итальянцев, латыш И. Калныньш не интересен. И никакие права гражданина Евросоюза ему не помогут.

В СССР И. Калныньш мог сниматься в киностудии любой союзной республики. Он про это забыл - провалы в памяти, как говорят психиатры. 

Недавно умер великий советский актер, народный артист СССР, Регимантас Адомайтис. Литовцы говорят, что он был "человеком высокой морали: бескорыстным, интеллигентным" и "светочем". 

После распада СССР он в политике не участвовал, а чтобы вести достойный образ жизни играл сразу в трех театрах. 

Перед смертью Регимантас пустил в свою квартиру беженцев с Украины, а сам жил на даче. 

Великий советский актер Вячеслав Тихонов после распада СССР безвылазно жил на даче, в кино почти не снимался, в политике не участвовал, интервью на политические темы не давал. 

Иварс, вы - часть нашей истории, гордость советского кинематографа. Зачем вы лезете в политическую грязь?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
vitaliyvr75fe написал 08.07.2022 00:04
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