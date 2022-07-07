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Московский листок

Помощника главы МВД России, генерал-лейтенанта Сергея Умнова задержали в Москве

Опубликовано 07.07.2022 в разделе комментариев 0

тюрьма арест мвд
Помощника главы МВД России, генерал-лейтенанта Сергея Умнова задержали в Москве

Помощник министра внутренних дел задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Генерала Умнова доставили в изолятор временного содержания на Петровке – с Житной не так уж далеко, считай, сидит на рабочем месте.

Умнов с 2012-го по 2019 года руководил главным управлением МВД по Санкт-Петербургу. Он, а также бывший главный тыловик управления, генерал-майор в отставке Иван Абакумов, генерал-майор, начальник петербургского управления ГИБДД Алексей Семенов и несколько полковников стали фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Зато не продались врагу – честно воровали на Родине… И министр Колокольцев совершенно ни при чем – он же не знал, что творится у него под носом…

 А.Б.



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