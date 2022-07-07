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Московский листок

Киев перепродает западное оружие, в том числе и России

Опубликовано 07.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Киев перепродает западное оружие, в том числе и России

Перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские войска не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны им пользоваться – в общем, астролябия в руках индейца…

Более того, по ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были хорошо задокументированы в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении других этапов боевых действий на Донбассе.

Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину.

Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.

Именно переданные: по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.

 А.Б.



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