Закон также дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей 275.1, согласно которой "осуществление гражданином РФ конфиденциального сотрудничества со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями" будет наказываться лишением свободы на срок от двух до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Как всегда, наши новые законы дополняются трудноопределяемыми понятиями.

Сотрудничество с иностранной спецслужбой – понятно, а с международной или иностранной организацией? Вот с ООН сотрудничать можно? А с ОБСЕ? А по линии ЮСАИД теперь ездить можно или наказуемо?

Про их представителей и не говорю. Вот спите вы с американкой, которая работает в какой-то организации – вам наплевать, в какой. А это ведь чистой воды конфиденциальные отношения…

Также УК РФ дополняется статьей 280.4, согласно которой призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, или к воспрепятствованию работе органов власти по обеспечению безопасности страны будут наказываться штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до трех.

Вот новость об аресте высокопоставленных генералов МВД – это воспрепятствование обеспечению безопасности страны? Даже и не знаю…

А.Б.