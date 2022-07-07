Новые климатические нормы введены в России

Понятие "температурная аномалия" актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много", - сообщил он.

Благодаря переходу на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, понятие "аномально теплая погода" будет звучать реже в прогнозах.

Думаю, также надо перейти на новые средние нормы питания и доходы населения. Тогда понятия нищета и разорение будут звучать реже…

А.Б.