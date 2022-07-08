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Московский листок

Все-таки Британия освободилась от Бориса

Опубликовано 08.07.2022 в разделе комментариев 0

британия борис
Все-таки Британия освободилась от Бориса

Борис Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Британии, а также покидает пост лидера Консервативной партии.

По большому счету, интересно не то, что покидает, проведя в премьерском кресле меньше 3-х лет, по британским понятиям очень мало, а интресно то, как он вообще туда попал? Все-таки Британия - это старинная демократия, с множеством степеней внутренней защиты от дурака...

Нет, Борис Джонсон не дурак, совсем не дурак, но ведь явный маргинал! Может быть, во главе какого-нибудь "желтого" еженедельника он прославился и получил признание, но повторить путь Черчилля, из журналистов в премьеры у Бориса хоть и получилось, но не столь выдающимся образом...

Так ведь Черчилль начинал как военный корреспондент, а не автор эпатажных текстов - тот получил за свой труд Нобелевскую премию, а Борис - уведомление об увольнении.

В журналисты не получилось, а в министры, потом в премьеры - запросто. Впрочем, у нас теперь в верхних эшелонах тоже такие есть, с потенциалом на вырост...

А.Б.



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