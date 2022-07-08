Российская власть на фоне СВО

В Кремле необузданная радость по поводу отставки Джонсона, которая, между тем, ничего для Кремля не изменит. Опять отметился Володин заявивший, что Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска. Даже интересно, что ещё такого должен сказать и сделать спикер парламента, чтобы в Кремле осознали, что у них проблема и человеку реально нужна помощь.

Впрочем, Путин тоже говорит странные вещи, показывающие, что президент разгорячен схваткой, находится в запале войны и полностью во власти соответствующих эмоций. «Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез еще ничего не начинали», - заявил президент, имея ввиду «специальную военную операцию». Если бы президент полностью контролировал себя, то вряд ли он сделал бы подобное заявление, в котором оппоненты не увидят ничего кроме бахвальства. И здесь тоже ведь понты на уровне детского сада, ответом на которые будет ухмылка и предложение начинать скорее, а то все устали ждать.

Я тоже, наблюдая четыре месяца за боевыми действиями с использованием практически всех конвенциональных средств войны, боюсь спросить: неужели президент собрался выкатить из Кремля Царь-пушку или речь идет о секретных гиперболоидах. На языке вертится, что ещё не начинали, а крейсер уже утопили. Надо думать, что генералы сейчас рассказывают Путину, что сразу в тонкостях кампании не разобрались, потому и забуксовали. Мол, мы русские долго запрягаем, но зато сейчас, когда всё стало понятно, как поедем, как понесемся.

Правда, ранее Кадыров уже обещал переход к чисто конкретному этапу операции. Теперь вот и Путин об этом же.

Одновременно президент расписался в том, что никаких серьезны мер в экономике предприниматься не будет. Так президент отменил обязательную продажу валютной выручки, разрешив оставлять её на счетах российских экспортеров в западных банках. Власть расписалась, что планов консолидировать ресурсы и направить их на создание своей промышленности у неё нет. Это большевики в своё время проводили индустриализацию на валюту, полученную от продажи зерна. Сидящие в Кремле декоммунизаторы ничего такого не планируют. Понятно также, что решение было принято в результате лоббизма крупного бизнеса, которому спешат компенсировать ущерб, нанесенный не всерьез начатой военной операцией.

Достигнут также очередной успех на внешнеполитической арене. Испорчены отношения с Казахстаном, который теперь хочет иметь альтернативный путь транзита своей нефти, чтобы обходиться без России и заявляет, что будет выполнять санкции, прямо как Литва. Почему это успех? Потому что давно очевидно, что цель Кремля и его МИДа в том, чтобы поссориться со всем миром. Отсюда хабалка Захарова и новый «дипломатический» язык российского МИД, в основе которого откровенное хамство и дворово-тюремный жаргон, типа «собирай шмотки и канай отсюда».

Осталось дождаться, когда Путина откровенно кинет Лукашенко. Этот кульбит стал бы триумфом карьеры белорусского президента.