Кто дирижирует "пятой колонной" в России - юридической?

Специальная военная операция РФ на Украине с предельной точностью выявила «пятую колонну» внутри России. Но что очевидно жертвам многострадального Донбасса и всем жителям России, оказывается «за скобками» морали некоторых пока еще членов Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Они не скрываясь, на бюджетные деньги, используют безвинных жертв укронацистов в своей подлой деятельности стравливания народов.

Пока мы наблюдаем за антироссийскими выступлениями «звезд» эстрады и типа «популярных» блогеров и журналистов, в тени действуют настоящие предатели Родины — юристы под всеми немыслимыми зловещими покровами всех сил тьмы.

Думаете, я сгущаю краски? Нет же! Начало спецоперации на Украине заставило ответить на сакраментальный вопрос: «Кто ты есть?» Патриот, вдыхающий аромат безвинных березок и ликующих ризоподобных полей? Или?.. Национал-предатель, коррупционер, жулик, разрушитель России, в тайных эротических мечтах желающий видеть разрушения городов?.. Или — подпевала, прихвостень, как еще раньше говорили «подкулачник», в общем прилиза и облиза западных вредителей. Но! Под якобы всем подвластным, красующимся в своём статусе откормленных персонажей, этим юристам Федеральной палаты адвокатов живется лучше всех! Формально — адвокаты. Персонально, правда, дегенераты. Живут по принципу «Родина в розницу, по кускам, оптом дешевле, не дешевись — живопись...» В общем, вы поняли.

Так вот некоторые адвокаты Федеральной палаты адвокатов — те самые прихвостни. По библейской терминологии - лжепророки. Вроде и всё правильно говорят, но в словах и устах — желчь. Просто натуральные гной и испражнения дьявола.

Выдумываю? Возможно. Но сейчас мы видим на практике великое очищение. Нет, не от несогласных с властью! Можно быть левым и правым, националистом и консерватором, либертарианцем и даже анархистом. Только не желай поражения своей стране! На всех уровнях, всеми фибрами души.

И удивляет ли в нынешней ситуации закрытие «Дождя» или «Эха Москвы»? А вы как думали? Какая судьба могла постигнуть в столь судьбоносный час загончики, или проще сказать — гнойники, для престарелых пропагандистов? А ведь эти адвокаты в своё время имели хорошие связи в руководстве страны. Но в критический момент почти все оказались на виду.

А вот истинные «серые кардиналы» пока остаются на плаву. А именно — некоторые адвокаты ФПА, окопавшиеся и готовые к бою за разрушение страны до последней капли крови. Естественно, не своей, а народной.

До недавних дней ФПА считали чисто бюрократической структурой, полностью подконтрольной государству. Но оказалось, что адвокатская корпорация оказалась гнездом змей, в критический момент показавшим свои жала. И сейчас адвокаты-змеи вылезли наружу из своей помойки.

Вот эти вот все! От отметившего 84-летия Генри Резника, неформально считающегося основным «гуру» адвокатуры, до вообще уж неприемлемых (даже при всей своей комичности) персонажей. Например, Дмитрия Талантова (шефа Удмуртской палаты адвокатов, нынче арестованного https://tass.ru/proisshestviya/15075731 за фейки) и даже Марка Фейгина, который впрямую занимается проукраинской пропагандой и ежедневно интервьюирует в своем Youtube-канале скандально известного «укрогеббельса» Алексея Арестовича.

Все эти персонажи четко обозначили свою позицию после начала специальной операции на Украине. Уговаривали коллег поставить подпись под так называемым «антивоенным» https://zakon.ru/discussion/2022/2/27/prizyvaem_prekratit_voennye_dejstviya_i_nachat_mirnye_peregovory__chleny_soveta_federalnoj_palaty_ad обращением. Сумасшествие чистой воды конечно. Престарелый, с трясущимися руками, согбенный под ношей национал-предательства, просит поставить подпись своего коллегу-дегенерата. Однако позже под давлением патриотически настроенной адвокатской общественности это обращение удалось отозвать и оно было удалено https://pravo.ru/news/239458/ с сайта ФПА.

Но дальше — больше! Мы же вам обещали треш и угар, уважаемые читатели? Давайте просто посмотрим на вещи непредвзято. Возглавляет ФПА этнический украинец (интересный вполне момент!) https://fparf.ru/media/photo/persons/yuriy-sergeevich-pilipenko/ Юрий Пилипенко, партнер http://yust.ru/team/partners/pilipenko/ знаменитой юридической фирмы ЮСТ. С 1990-х обслуживавшей множество государственных и окологосударственных структур. На протяжении почти десяти лет — активный участник http://jurytrial.ru/news/item/161 программы «Разворот» на «радиостанции «Эхо Москвы». В общем, как говорится, «пазл» складывается. Как бы неформально курирует ФПА от имени АЮР отставной депутат Владимир Плигин, бывший одним из https://lenta.ru/lib/14164179/ основателей ЮСТ, председатель https://fparf.ru/polemic/interview/vladimir-pligin-v-prioritete-sokhranenie-prava-na-zhizn/ Ассоциации юристов России

Кстати, Юрий Пилипенко и Владимир Плигин считаются https://apkbr.fparf.ru/news/all_news/detail/77031/ креатурами и давними партнерами министра юстиции РФ Константина Чуйченко. «Либерасты» и иностранные агенты в среде адвокатуры (характерный пример – Иван Павлов, бывший защитник https://www.kommersant.ru/doc/4976654 многих обвиняемых в делах ФСБ России о шпионаже и государственной измене) давно и часто упрекали Пилипенко в сервильности, излишней лояльности власти. Но именно при попустительстве нынешнего шефа ФПА и его кураторов в адвокатуре расцвело не одно гнездо, а сразу несколько мощных сообществ, вредящих разными способами государству.

Сегодня термины «адвокат» и «национал-предатель» стали почти синонимами. Но так не должно быть! Однако, это результат попустительства ФПА как органа управления адвокатским сообществом.

А что же министр Чуйченко? У него до адвокатуры банально руки не доходят, слишком много занимается проблемами системы исполнения наказаний и выхода из Совета Европы? Можно предположить, что министр не просто покровительствует Пилипенко, но неофициально стимулирует активность последнего по превращению адвокатуры в средоточие юридической фронды и Кремлю, и общественному консенсусу в отношении спецоперации на Украине.

Есть весьма показательный случай. В прошлом году была разработана концепция, согласно которой присвоением и лишением адвокатского статуса должно было заниматься государство, - ни много ни мало, а правительство РФ в лице федерального Минюста. И что же? Как можно предположить, совместными усилиями Пилипенко и Чуйченко реализация этой концепции, внесение соответствующий изменений в федеральный закон «Об адвокатуре» были заморожены, заволокитены, а по сути - провалены. То есть, Минюст будто сознательно наступил на горло собственной песне, отказавшись от расширения своих полномочий по регулированию адвокатуры. Глупость или измена, как сказал по схожему поводу известный российский политик начала XX века Павел Милюков?

Ещё одно важное событие, могущее говорить об устремлениях «пятой юридической колоны». Усилиями Пилипенко и Чуйченко Верховный суд России ликвидировал https://solidarnost.org/news/profsoyuz-advokatov-rossii-obzhaluet-sudebnoe-reshenie-o-likvidatsii-organizatsii.html профсоюз адвокатов России (ПСАР). Единственную организацию в адвокатуре, отстаивающие реальные интересы адвокатов с патриотических позиций Русского мира. Организацию, обладающую реальным весом и реальными возможностями в правительстве России. По всей видимости, Чуйченко и Пилипенко настаивали на ее ликвидации, опасаясь разоблачения русофобских течений в среде адвокатуры.

Особо отметим, что профсоюз адвокатов работал аж с 1999 года. А решение суд вынес достаточно быстро, потребовалось https://www.solidarnost.org/articles/psar-prigovorili-k-likvidatsii.html только два судебных заседания и несколько часов разбирательств. Но какая сила требовала ликвидации ПАР? Вместе против организации выступили Минюст и Генпрокуратура. В качестве стороны дела суд привлек и Федеральную палату адвокатов! Зато суд отказал привлечь в качестве защитника авторитетнейшую Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).

Ключевой во время разбирательства была именно позиция ФПА. Представители этой структуры настаивали на том, что защищать права адвокатов должны именно ФПА и региональные палаты адвокатов. Мол, никакого профсоюза или другого какого защитника интересов вам не нужно. Стоит добавить, что профсоюз адвокатов был в своё время зарегистрирован Минюстом, который в тот момент никаких нарушений закона не усмотрел.

Если посмотреть на историю с ликвидацией ПАР с точки зрения борьбы носителей политической идеологи, то выводы напрашиваются сами собой.

Всё это было бы забавно, если бы не было опасно. В нынешней ситуации идейная определенность основных несущих конструкций российского общества – это не просто насущная потребность, но острая необходимость. Отсутствие такой определенности, особенно в столь чувствительной сфере, как адвокатура – остро негативный фактор того раскола, который собирается посеять в России коллективный Запад. Прекрасно понимая, что только общественный раскол может помешать нашей стране и народу решительно, как еще вчера было невозможно, двигаться к реализации национально-государственных интересов.

Вспомним здесь же, что и Чуйченко, и Плигин, и Пилипенко, так или иначе, креатуры Дмитрия Медведева. Чуйченко, например, был https://www.vedomosti.ru/management/articles/2011/08/22/kursom_medvedeva однокурсником Медведева, говорят — близким другом. Плигину в своё время даже пророчили https://www.gazeta.ru/politics/2012/05/02_a_4570405.shtml пост министра юстиции в правительстве Медведева. Сегодня, опасаясь подозрений в недостаточной лояльности, Медведев изображает из себя «ультраястреба». Но можно предположить, что он давно обижен на Владимира Путина, что тот не пустил его на второй срок в 2012 году. Что совершенно логично: Путин хорошо понимал, что при президенте Медведеве, для которого так важно было понравиться Западу, удержать страну под натиском, прямым и непрямым, коллективного Запада будет очень сложно. Но остается вопрос: на кого в реальности работают Чуйченко, Плигин и Пилипенко?

Не пора ли, ориентируясь на принципы и правила времени больших испытаний, навести в адвокатуре долгожданный порядок? Избавившись от фактических агентов Запада в руководстве адвокатуры? Тем что в президиуме ФПА есть и подлинные, известные патриоты. «Вообще позиция ФПА периодически меняется, и доводы отдельных ее членов не являются показательными. Как пример - переменчивая позиция Палаты в отношении спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Вначале часть членов ФПА подписала обращение с призывом прекратить военные действия, а затем другая часть поддержала СВО», - говорит лидер ликвидированного профсоюза адвокатов Григорий Абуков.