Дарья Митина: Путин вчера один раз порадовал и один раз выбесил

- Выбесил - это вот это "мы ещё ничего там толком не начинали", - считает Дарья Митина. - То есть это всё предварительные ласки были, длиной в пять месяцев. Может, уже хватит дрочить, пора потрахаться??

А порадовал - тем, что политологию наконец из наук выписал. Вот это майский день, именины сердца. Надеюсь, будет услышан, - считает Митина.

А дело было так: во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» одна из конкурсанток сказала, что будет защищать кандидатскую диссертацию в области политических наук. «В области политологии. Есть такая наука политология?… Спорный вопрос", - сказал Путин.

Конечно, наука мутная, у нас политологи завелись сразу же после отмены кафедр научного коммунизма, и именно с них. Понятно, что многие относили научный коммунизм скорее к религиозным, чем научным вопросам – поскольку предмет изучения был, мягко говоря, еще не известен в этом мире.

Но ведь есть же теперь у нас среди официальных наук – богословие! А чем научный коммунизм – политология хуже?